"GİTTİKÇE DAHA ZORLANIYORUM"

Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, "Yüksek bir sevgi ve bağlılık görüyorum. Her sene, her gün anıyoruz. Her gün, herkes anıyor. Ama bizim için ailemizin reisi yok. Onun için ağır geçiyor. Daha doğrusu artık benim için geçmemeye başladı. Gittikçe daha zorlanıyorum. Onu hissediyorum. Ben de çocuklarla, torunlarla, sizlerle öyle zamanı doldurmaya çalışıyorum" dedi.