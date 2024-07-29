Kenan Işık'ın Devlet Tiyatrosu yıllarına ait fotoğrafları ortaya çıktı
Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan usta sanatçı Kenan Işık 76 yaşında vefat etti. Sanatçının Devlet Tiyatroları çatısı altında Türk tiyatrosuna hizmet ettiği yıllar boyunca rol aldığı bazı oyunların fotoğrafları DT arşivinde yer alıyor.
2014 yılında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle uzun süredir tedavi gören tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık (76) yaşamını yitirdi.
Bir süre Almanya'da Schmieder Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören Işık, bu sabah İstanbul Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Kenan Işık için yarın İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlenecek.
Işık'ın cenazesi, 31 Temmuz Çarşamba günü Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.