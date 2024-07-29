Kenan Işık'ın Devlet Tiyatrosu yıllarına ait fotoğrafları ortaya çıktı

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan usta sanatçı Kenan Işık 76 yaşında vefat etti. Sanatçının Devlet Tiyatroları çatısı altında Türk tiyatrosuna hizmet ettiği yıllar boyunca rol aldığı bazı oyunların fotoğrafları DT arşivinde yer alıyor.

Kenan Işık'ın Devlet Tiyatrosu yıllarına ait fotoğrafları ortaya çıktı - 1

2014 yılında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle uzun süredir tedavi gören tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık (76) yaşamını yitirdi.

Bir süre Almanya'da Schmieder Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören Işık, bu sabah İstanbul Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

HABERİN VİDEOSUNA GİT

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Kenan Işık için yarın İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlenecek.

Işık'ın cenazesi, 31 Temmuz Çarşamba günü Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

N-LIFE HABERLERİ

Kenan Işık'ın Devlet Tiyatrosu yıllarına ait fotoğrafları ortaya çıktı - 2

Hayatını kaybeden oyuncu, yönetmen ve sunucu Kenan Işık'ın Devlet Tiyatroları (DT) çatısı altında Türk tiyatrosuna hizmet ettiği 1973 - 2000 yılları boyunca rol aldığı bazı oyunların fotoğrafları DT arşivinde yer alıyor.

Kenan Işık'ın Devlet Tiyatrosu yıllarına ait fotoğrafları ortaya çıktı - 3

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede bugün 76 yaşında hayatını yaşamını yitiren Kenan Işık, pek çok tiyatro oyununda başrolde yer aldı, birçok oyunun yönetmenliğini yaptı.

Kenan Işık, Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden mezun olduktan sonra 1973'te Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Bursa Devlet Tiyatrosunda göreve başladı. Daha sonra uzun yıllar Ankara Devlet Tiyatrosunda görev yapan Işık, 2000'de İstanbul Devlet Tiyatrosundan rejisör olarak emekliliğe ayrıldı.

Kenan Işık'ın Devlet Tiyatrosu yıllarına ait fotoğrafları ortaya çıktı - 4

CÜNEYT GÖKÇER İLE "KRAL LEAR" ESERİNDE OYNADI

Kenan Işık'ın DT'deki oyunculuk yılları, sahnedeki anıları Genel Müdürlüğün arşivinde fotoğraf kareleri olarak yerini aldı.

Arşivdeki fotoğraflarda, 1976-1977 ve 1978-1979 sanat sezonlarında Bursa Devlet Tiyatrosunda oynadığı "Eski Fotoğraflar" ile "Evler ve İnsanlar" oyunlarındaki Kenan Işık'ın sahneleri siyah beyaz karelere yansıyor.

Kenan Işık'ın Devlet Tiyatrosu yıllarına ait fotoğrafları ortaya çıktı - 5

1979-1980 sanat sezonunda Ankara Devlet Tiyatrosunda sanatseverlerle buluşan ve Kenan Işık'ın Çetin Tekindor ve Selçuk Yöntem ile rol aldığı "Bir Ümit için Montserrat" oyunundan fotoğraflar da sanatçının tiyatro yıllarına ışık tutuyor

Kenan Işık'ın Devlet Tiyatrosu yıllarına ait fotoğrafları ortaya çıktı - 6

Kenan Işık'ın, eski Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Cüneyt Gökçer ile aynı sahneyi paylaştığı Ankara Devlet Tiyatrosunda 1980-1981 sanat sezonunda temsil yapan "Kral Lear" oyunundaki bazı sahnelerin fotoğrafları da arşivde bulunuyor.

Kenan Işık'ın Devlet Tiyatrosu yıllarına ait fotoğrafları ortaya çıktı - 7

Güngör Dilmen'in 1983-1984'te sahnelenen "Ak Tanrılar" ile Necati Cumalı'nın 1985-1986 sanat sezonunda oynanan "Bir Sabah Gülerek Uyan" oyunlarında Işık'ın rolünden bazı sahneler arşivde yer alıyor

Kenan Işık'ın Devlet Tiyatrosu yıllarına ait fotoğrafları ortaya çıktı - 8

Işık'ın 1985-1986 sanat sezonunda sahnelenen "Öyle Bir Sevgi ki" oyunundan bir sahne de DT arşivinde bulunuyor.

Kenan Işık'ın Devlet Tiyatrosu yıllarına ait fotoğrafları ortaya çıktı - 9

KENAN IŞIK KİMDİR?

Tam ismiyle Yusuf Kenan Işık, 1 Ekim 1947'de Malatya'da dünyaya geldi. Ortaöğrenimini devam ettirdiği yıllarda okul tiyatrosunda oyunculuğa başlayan Işık, lise eğitimi için gittiği Ankara'da Meydan Sahnesi'ne girdi.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde okumaya başlayan Işık, öğrencilik yıllarında tiyatrodan hiç kopmadı ve 1972'de Devlet Tiyatrosu sanatçısı oldu.

Kenan Işık'ın Devlet Tiyatrosu yıllarına ait fotoğrafları ortaya çıktı - 10

Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra Şehir Tiyatroları genel sanat yönetmenliği ve senaristlik de yapan usta isim, çeşitli dizilerde de rol aldı.

Bir dönem gazetecilik de yapan Kenan Işık, "Kim Milyoner Olmak İster" isimli yarışma programıyla seyircilerin beğenisini kazandı.

Kenan Işık'ın Devlet Tiyatrosu yıllarına ait fotoğrafları ortaya çıktı - 11

2014 yılında spor sonrasında saunaya giren Işık, fenalaşıp dengesini kaybederek kafasını yere çarpması sonucu beyin kanaması geçirmişti.

DAHA FAZLA GÖSTER