Kesişme; İyi ki Varsın Eren filminin oyuncuları kimler? Eren Bülbül kimdir? TV'de ilk kez izleyicilerle buluşacak

TRT Ortak Yapımı Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmi şehit Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak 2022 tarihinde vizyona girmişti. 35 hafta boyunca vizyonda kalan film, televizyonda ilk kez izleyicilerle buluşacak. Trabzon'un Maçka ilçesinde teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatlarını anlatıyor.
Yapımcılığını Mustafa Uslu, yönetmenliğini Özer Feyzioğlu'nun üstlendiği, İsmail Hacıoğlu, Rahman Beşel, Alayça Öztürk, Mutlunur Lafçı ve Emir Çiçek'in başrolleri paylaştığı filmin müziklerini ise Fahir Atakoğlu yaptı.
Senaryosunu Mert Dikmen, Alper Uyar ve Özer Feyzioğlu'nun kaleme aldığı film, iki şehidin hayat hikayesi, çalışkan, fedakar ve sevgi yüklü insanların yaşamlarından kesitler içeriyor.
Kısa süren hayat yolculuğu boyunca annesi ve 12 kardeşi ile ekonomik zorluklarla mücadele ederek büyüyen Eren Bülbül, 1 Ocak 2002'de dünyaya geldi. Köprüyanı İlkokulu ve Çatak İlköğretim Okulundaki eğitimini tamamladıktan sonra Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesine devam etti. Baba Hasan Bülbül 2016 yılında vefat edince bahçe işlerinde çalıştı ve ailesinin geçimine katkı sağladı. Bülbül, 11 Ağustos 2017'de, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında ağır yaralandı.
Bülbül, kaldırıldığı hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.