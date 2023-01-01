Kesişme; İyi ki Varsın Eren filminin oyuncuları kimler? Eren Bülbül kimdir? TV'de ilk kez izleyicilerle buluşacak

EREN BÜLBÜL KİMDİR?

Kısa süren hayat yolculuğu boyunca annesi ve 12 kardeşi ile ekonomik zorluklarla mücadele ederek büyüyen Eren Bülbül, 1 Ocak 2002'de dünyaya geldi. Köprüyanı İlkokulu ve Çatak İlköğretim Okulundaki eğitimini tamamladıktan sonra Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesine devam etti. Baba Hasan Bülbül 2016 yılında vefat edince bahçe işlerinde çalıştı ve ailesinin geçimine katkı sağladı. Bülbül, 11 Ağustos 2017'de, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında ağır yaralandı.



Bülbül, kaldırıldığı hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.