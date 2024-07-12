Kevin Costner'ın yeni filminin vizyon tarihi ertelendi

SERVETİNİ BU FİLMLERE HARCADI

Hollywood'un usta oyuncuların Kevin Costner, yeni filmi “Horizon: An American Saga”yı Cannes Film Festivali'nde tanıtmıştı. 69 yaşındaki oyuncu, 10 dakika boyunca alkışlanan filminin gösterimi esnasında gözyaşlarını tutamamıştı.

Costner'ın dört filmden oluşan "An American Saga" serisinin bütçesini bulmakta zorlandığı iddia edilmişti. Oyuncu "Bu film için 20 milyon dolar harcadığımı söylemişlerdi. Bu doğru değil. Bu filme tam 38 milyon dolar harcadım. Gerçek bu. Gerçek rakam bu" dedi.