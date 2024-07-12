Kevin Costner'ın yeni filminin vizyon tarihi ertelendi

Kurtlarla Dans, Robin Hood: Hırsızlar Prensi ve The Bodyguard gibi filmlerde yer alan ünlü aktör Kevin Costner, yeni filmi Horizon: An American Saga'yı çekebilmek için cebinden para vermek zorunda kaldığını açıklamıştı. Filmin gişede beklentiyi karşılamamasının ardından devam filminin ertelendiği duyuruldu.

Kevin Costner'ın yeni filminin vizyon tarihi ertelendi - 1

SERVETİNİ BU FİLMLERE HARCADI

Hollywood'un usta oyuncuların Kevin Costner, yeni filmi “Horizon: An American Saga”yı Cannes Film Festivali'nde tanıtmıştı. 69 yaşındaki oyuncu, 10 dakika boyunca alkışlanan filminin gösterimi esnasında gözyaşlarını tutamamıştı.

Costner'ın dört filmden oluşan "An American Saga" serisinin bütçesini bulmakta zorlandığı iddia edilmişti. Oyuncu "Bu film için 20 milyon dolar harcadığımı söylemişlerdi. Bu doğru değil. Bu filme tam 38 milyon dolar harcadım. Gerçek bu. Gerçek rakam bu" dedi.

N-LIFE HABERLERİ

Kevin Costner'ın yeni filminin vizyon tarihi ertelendi - 2

İLK FİLM BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

Geçtiğimiz ay vizyona giren serinin ilk filmi "Horizon: An American Saga" ise gişede beklentiyi karşılayamadı. Serinin ikinci filmi ise 16 Ağustos'ta vizyona girecekti.

Variety'ye yapılan açıklamada "İzleyicilere önümüzdeki haftalarda Horizon'un ilk bölümünü keşfetme konusunda daha büyük bir fırsat vermek amacıyla Horizon: Bölüm 2'yi 16 Ağustos'ta yayınlamamaya karar verdik" ifadelerine yer verildi.

Kevin Costner'ın yeni filminin vizyon tarihi ertelendi - 3

İKİNCİ FİLMİN VİZYON TARİHİ ERTELENDİ

Horizon: An American Saga'nın "sinemaseverler arasında istikrarlı bir performans sergilediği" bildirildi.

Genel olarak gişede pek iyi performans göstermese de ikinci filmi erteleme kararı, izleyicilere ilk filmi izlemeleri için daha fazla zaman vermek ve bir sonraki film için beklenti oluşturmak amacıyla yapıldı.

Kevin Costner'ın yeni filminin vizyon tarihi ertelendi - 4

HORIZON: AN AMERICAN SAGA HAKKINDA

Filmin kadrosunda Sienna Miller, Sam Worthington, Giovanni Ribisi, Jena Malone, Abbey Lee, Michael Rooker, Danny Huston, Luke Wilson, Isabelle Fuhrman, Tatanka Means, Owen Crow Shoe, Jamie Campbell Bower ve Thomas Haden Church gibi isimler yer alıyor.

Başrolde yer alan Kevin Costner filmin hem yönetmeni hem de senaristlerinden. Film, İç Savaş'tan önce ve sonrasında 15 yıllık bir süreci kapsıyor. 

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