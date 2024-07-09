Kevin Spacey'ye ödül

Olağan Şüpheliler, Amerikan Güzeli ve House of Cards gibi yapımlarla tanınan Kevin Spacey, onlarca cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya kalmış ve kariyeri çökme noktasına gelmişti. Suçsuz bulunan Spacey'e ödül verildi.

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Oscar'lı oyuncu Kevin Spacey İngiltere'de 2005-2013 yılları arasında Gloucestershire'da dört erkeğe yönelik cinsel saldırı dahil olmak üzere yöneltilen 12 suçla yargılanıyordu. Kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden Spacey suçsuz bulunmuştu.

DAVA SONRASI İLK PROJESİ

Gerilim türündeki "Control" adlı filmde rol alan oyuncu, dava sonrası ilk kez bir projede yer almıştı. Filmde yalnızca seslendirme yapan oyuncuya, performansından dolayı ödül verildi.

N-LIFE HABERLERİ

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Spacey'e Folkestone Bağımsız Film Festivali'nde gerilim dalında En İyi Performans ödülü verildi. Film ayrıca En İyi Gerilim filmi ödülünü de aldı.

Ödül töreni 20 Temmuz'da gerçekleşecek, Spacey'nin törene katılıp katılmayacağı bilinmiyor.

Kevin Spacey'ye ödül - 3

Bu ödül, 2017 yılında Anthony Rapp tarafından cinsel saldırıyla suçlandıktan sonra kariyeri çöken "House of Cards" oyuncusu Spacey'nin dava sonrası aldığı ilk ödül.

Bu ayın başlarında ise oyuncunun Sicilya'nın Taormina kentinde ömür boyu başarı ödülünü alacağı açıklandı.

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FİLM HAKKINDA

Spacey filmde, İngiliz hükümetine ait bir aracı hack'leyen gizemli bir karakteri canlandırıyor. 

Film, hem ABD'de hem de İngiltere'de 15 Aralık'ta vizyona girecek. İngiltere yapımı film Gene Fallaize tarafından yazılıp yönetildi.

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MİLYONLARCA DOLAR BORCU VAR

 Oyuncu, geçtiğimiz haftalarda Piers Morgan'ın Uncensored adlı programına konuk oldu. Kariyerini durma noktasına getiren skandallar hakkında konuşan 64 yaşındaki oyuncu, 2016'dan beri yaşadığı Baltimore'daki evine haciz geldiğini söyledi. Dava sürecindeki yasal harcamalarını ödeyemeyen oyuncu, milyonlarca dolar borcu olduğunu ve hiç parası kalmadığını söyledi. Oyuncu “Baltimore'a dönüp her şeyimi depoya koymam gerekiyor.  Şimdi nerede yaşayacağımdan pek emin değilim ama Baltimore'dayım… House of Cards'ı orada çekmeye başladığımızdan beri… 2012'de oraya taşındım" dedi.

Oyuncu evinin neden satıldığı sorulduğunda ise şu cevabı verdi:

“Faturaları ödeyemiyorum. Birkaç kez iflas başvurusunda bulunacağımı düşündüm ama en azından bugün itibariyle bundan bir şekilde kurtulmayı başardık."

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