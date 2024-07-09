Kevin Spacey'ye ödül

MİLYONLARCA DOLAR BORCU VAR

Oyuncu, geçtiğimiz haftalarda Piers Morgan'ın Uncensored adlı programına konuk oldu. Kariyerini durma noktasına getiren skandallar hakkında konuşan 64 yaşındaki oyuncu, 2016'dan beri yaşadığı Baltimore'daki evine haciz geldiğini söyledi. Dava sürecindeki yasal harcamalarını ödeyemeyen oyuncu, milyonlarca dolar borcu olduğunu ve hiç parası kalmadığını söyledi. Oyuncu “Baltimore'a dönüp her şeyimi depoya koymam gerekiyor. Şimdi nerede yaşayacağımdan pek emin değilim ama Baltimore'dayım… House of Cards'ı orada çekmeye başladığımızdan beri… 2012'de oraya taşındım" dedi.

Oyuncu evinin neden satıldığı sorulduğunda ise şu cevabı verdi:

“Faturaları ödeyemiyorum. Birkaç kez iflas başvurusunda bulunacağımı düşündüm ama en azından bugün itibariyle bundan bir şekilde kurtulmayı başardık."

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