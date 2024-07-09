Kevin Spacey'ye ödül
Olağan Şüpheliler, Amerikan Güzeli ve House of Cards gibi yapımlarla tanınan Kevin Spacey, onlarca cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya kalmış ve kariyeri çökme noktasına gelmişti. Suçsuz bulunan Spacey'e ödül verildi.
Oscar'lı oyuncu Kevin Spacey İngiltere'de 2005-2013 yılları arasında Gloucestershire'da dört erkeğe yönelik cinsel saldırı dahil olmak üzere yöneltilen 12 suçla yargılanıyordu. Kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden Spacey suçsuz bulunmuştu.
DAVA SONRASI İLK PROJESİ
Gerilim türündeki "Control" adlı filmde rol alan oyuncu, dava sonrası ilk kez bir projede yer almıştı. Filmde yalnızca seslendirme yapan oyuncuya, performansından dolayı ödül verildi.