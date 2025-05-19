Kevin Spacey'ye Yaşam Boyu Başarı ödülü: Kariyeri çökme noktasına gelmişti

NE OLMUŞTU?

Oscar'lı oyuncu Kevin Spacey İngiltere'de 2005-2013 yılları arasında Gloucestershire'da dört erkeğe yönelik cinsel saldırı dahil olmak üzere yöneltilen 12 suçla yargılanıyordu. Kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden Spacey suçsuz bulunmuştu.

Gerilim türündeki "Control" adlı filmde rol alan oyuncu, dava sonrası ilk kez bir projede yer almıştı. Filmde yalnızca seslendirme yapan oyuncuya, performansından dolayı ödül verildi.

MİLYONLARCA DOLAR BORCU VAR

Öte yandan oyuncu, geçtiğimiz yıl Piers Morgan'ın Uncensored adlı programına konuk oldu. Kariyerini durma noktasına getiren skandallar hakkında konuşan 64 yaşındaki oyuncu, 2016'dan beri yaşadığı Baltimore'daki evine haciz geldiğini söyledi.

Dava sürecindeki yasal harcamalarını ödeyemeyen oyuncu, milyonlarca dolar borcu olduğunu ve hiç parası kalmadığını söyledi. Oyuncu “Baltimore'a dönüp her şeyimi depoya koymam gerekiyor. Şimdi nerede yaşayacağımdan pek emin değilim ama Baltimore'dayım… House of Cards'ı orada çekmeye başladığımızdan beri… 2012'de oraya taşındım" dedi.

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