Kevin Spacey'ye Yaşam Boyu Başarı ödülü: Kariyeri çökme noktasına gelmişti

Hakkındaki cinsel taciz suçlamalarıyla adından söz ettiren Kevin Spacey, 12 suçla yargılanmış ve suçsuz bulunmuştu. Oyuncuya, Cannes'da Yaşam Boyu Başarı ödülü verilecek.

Kevin Spacey'ye Yaşam Boyu Başarı ödülü: Kariyeri çökme noktasına gelmişti - 1

Olağan Şüpheliler, Amerikan Güzeli ve House of Cards gibi yapımlarla tanınan Kevin Spacey, onlarca cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya kalmış ve kariyeri çökme noktasına gelmişti.

Suçsuz bulunan Spacey, Cannes Film Festivali'ne katılacak.

N-LIFE HABERLERİ

Kevin Spacey'ye Yaşam Boyu Başarı ödülü: Kariyeri çökme noktasına gelmişti - 2

24 Mayıs'a kadar sürecek festivalde oyuncuya Yaşam Boyu Başarı ödülü verilecek.

Yıllar sonra ilk kez festivalde boy göstermeye hazırlanan yıldız, son olarak 2016'da amfAR galasının sunuculuğunu üstlenmişti ve o zamanlar başkan adayı bile olmayan Donald Trump'ı eleştirmişti.

Kevin Spacey'ye Yaşam Boyu Başarı ödülü: Kariyeri çökme noktasına gelmişti - 3

Cannes'a geri dönen oyuncu, Better World Fund'ın galasında özel bir Yaşam Boyu Başarı ödülü alacak.

Variety'nin haberine göre, oyuncu festival kırmızı halısında yürüyebilir ve tepkilerin odağı olabilir.

Kevin Spacey'ye Yaşam Boyu Başarı ödülü: Kariyeri çökme noktasına gelmişti - 4

NE OLMUŞTU?

Oscar'lı oyuncu Kevin Spacey İngiltere'de 2005-2013 yılları arasında Gloucestershire'da dört erkeğe yönelik cinsel saldırı dahil olmak üzere yöneltilen 12 suçla yargılanıyordu. Kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden Spacey suçsuz bulunmuştu.

Gerilim türündeki "Control" adlı filmde rol alan oyuncu, dava sonrası ilk kez bir projede yer almıştı. Filmde yalnızca seslendirme yapan oyuncuya, performansından dolayı ödül verildi.

MİLYONLARCA DOLAR BORCU VAR

Öte yandan oyuncu, geçtiğimiz yıl Piers Morgan'ın Uncensored adlı programına konuk oldu. Kariyerini durma noktasına getiren skandallar hakkında konuşan 64 yaşındaki oyuncu, 2016'dan beri yaşadığı Baltimore'daki evine haciz geldiğini söyledi.

Dava sürecindeki yasal harcamalarını ödeyemeyen oyuncu, milyonlarca dolar borcu olduğunu ve hiç parası kalmadığını söyledi. Oyuncu “Baltimore'a dönüp her şeyimi depoya koymam gerekiyor.  Şimdi nerede yaşayacağımdan pek emin değilim ama Baltimore'dayım… House of Cards'ı orada çekmeye başladığımızdan beri… 2012'de oraya taşındım" dedi.

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