Kılık değiştirip ünlü değilmiş gibi davranan Kevin Bacon: Berbat bir şeydi

Bacon, planı hakkında "Şapkamı ve gözlüklerimi takmam yalnızca belirli bir dereceye kadar işe yarayacaktı. Özel efekt makyaj sanatçısına gittim ve ondan beni protez kullanarak tanınmaz hale getirmesini istedim" dedi.

Takma dişler, farklı bir burun ve bir çift gözlük taktırdıktan sonra Bacon, Los Angeles'taki bir alışveriş merkezine gitti. "Kimse beni tanımadı" diyen oyuncu, planı işe yaramasına rağmen kendisini bir şekilde görünmez kıldığını fark etti.