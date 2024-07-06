Kılık değiştirip ünlü değilmiş gibi davranan Kevin Bacon: Berbat bir şeydi
Ölüm Emri, X-Men: Birinci Sınıf, Gizemli Nehir, Görünmeyen Tehlike ve The Following gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Kevin Bacon, bir günlüğüne kılık değiştirip ünlü biri gibi davranmadığını ve bunun "berbat" bir deneyim olduğunu söyledi.
Footlose filmiyle adını Hollywood yıldızları arasına yazdıran ABD'li oyuncu Kevin Bacon, bir günlüğüne ünlü biri değilmiş gibi davrandı.
Vanity Fair'e konuşan 65 yaşındaki oyuncu, “Kevin Bacon Sıradan Bir İnsan Olarak Bir Gün Geçirdi" adında bir deneye imza attı ve bunun için profesyonel bir ekiple çalıştı.