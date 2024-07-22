Kim Cattrall "And Just like That" dizisinin yeni sezonunda olacak mı?
Sex and the City'nin devam dizisi "And Just Like That", 3. sezon onayı almıştı. Dizinin 2. sezon finalinde konuk olarak yer alan Sex and the City'nin yıldızı Kim Cattrall, "And Just Like That"in yeni sezonunda yer alıp almayacağını açıkladı.
Fenomen dizi Sex And The City'nin devam halkası And Just Like That'in başrollerinde Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, and Kristin Davis yer alıyor. Şimdilerde 3. sezon çekimleri süren dizi ile ilgili yeni iddia sosyal medyada gündem oldu.