Kim Cattrall "And Just like That" dizisinin yeni sezonunda olacak mı?

Sex and the City'nin devam dizisi "And Just Like That", 3. sezon onayı almıştı. Dizinin 2. sezon finalinde konuk olarak yer alan Sex and the City'nin yıldızı Kim Cattrall, "And Just Like That"in yeni sezonunda yer alıp almayacağını açıkladı.

Kim Cattrall "And Just like That" dizisinin yeni sezonunda olacak mı? - 1

Fenomen dizi Sex And The City'nin devam halkası And Just Like That'in başrollerinde Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, and Kristin Davis yer alıyor. Şimdilerde 3. sezon çekimleri süren dizi ile ilgili yeni iddia sosyal medyada gündem oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Kim Cattrall "And Just like That" dizisinin yeni sezonunda olacak mı? - 2

Life & Style'ın bu ay Cattrall'ın üçüncü sezon için anlaşmaya vardığını bildirmesinin ardından ünlü oyuncu sessizliğini bozdu.

Kim Cattrall "And Just like That" dizisinin yeni sezonunda olacak mı? - 3

Cattrall,  "Görünüşe göre #KimCattrall (nam-ı diğer Samantha Jones) And Just Like That'in üçüncü sezonu için geri dönecek" şeklinde atılan bir başlığa "Çok naziksiniz ama dönmüyorum" yanıtını verdi.

Kim Cattrall "And Just like That" dizisinin yeni sezonunda olacak mı? - 4

"And Just Like That" dizisinin 2. sezon finalinde ikonik rolünü bir kez daha canlandıran Cattrall, HBO dizisinin 1998'den 2004'e kadar süren 6 sezonunda ve 2008'le 2010'da vizyona giren iki sinema uyarlamasında Samantha Jones karakterini canlandırmıştı.

Kim Cattrall "And Just like That" dizisinin yeni sezonunda olacak mı? - 5

Cattrall, 2020'de yaptığı açıklamada rol arkadaşı Sarah Jessica Parker'la anlaşmazlıklar yaşadığını açıklamıştı. Ünlü isim, 2021'de gösterime giren And Just Like That'te Parker, Cynthia Nixon ve Kristin Davis'le yeniden bir araya gelmemeyi tercih etmişti.

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