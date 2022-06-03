Kırklareli'nde 29. Karagöz Kültür, Sanat ve Kakava Festivali başladı

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndan dünyaya seslendiğini ifade eden Kesimoğlu, "Dünyamızda görüyoruz savaşlar sürüyor. Savaş bir insanlık suçudur, cinayettir. Bu coşkulu günün hem ülkemize hem dünyamıza barış getirmesini diliyorum. Kakava ateşi herkesi sıcaklığı, aydınlığı ile kucaklar. Çünkü o Kakava ateşi Kırklareli'nde yanar. Kırklareli'nde yaşayanların bir özelliği vardır. Onlar der ki 'her renk özgürdür" dedi.