"Kırmızı Kapı" ABD gişesinde lider (7-9 Temmuz 2023 hafta sonu ABD'de en çok seyredilenler)
Eleştirmenlerden geçer not alamayan korku filmi "Ruhlar Bölgesi: Kırmızı Kapı" (Insidious: The Red Door), geçen hafta 60 milyon dolarla beklentilerin altında bir açılış hasılatına imza atan ama yine de Amerika gişesinin liderliğini ele geçiren "Indiana Jones ve Kader Kadranı"nı (Indiana Jones and the Dial of Destiny) zirveden indirdi. İşte 7-9 Temmuz hafta sonunda ABD'nin en çok seyredilen filmleri ve elde ettikleri hasılatlar...
10. Ruby Gillman, Teenage Kraken
2,8 miyon dolar