"Kırmızı Kapı" ABD gişesinde lider (7-9 Temmuz 2023 hafta sonu ABD'de en çok seyredilenler)

Eleştirmenlerden geçer not alamayan korku filmi "Ruhlar Bölgesi: Kırmızı Kapı" (Insidious: The Red Door), geçen hafta 60 milyon dolarla beklentilerin altında bir açılış hasılatına imza atan ama yine de Amerika gişesinin liderliğini ele geçiren "Indiana Jones ve Kader Kadranı"nı (Indiana Jones and the Dial of Destiny) zirveden indirdi. İşte 7-9 Temmuz hafta sonunda ABD'nin en çok seyredilen filmleri ve elde ettikleri hasılatlar...

"Kırmızı Kapı" ABD gişesinde lider (7-9 Temmuz 2023 hafta sonu ABD'de en çok seyredilenler) - 1

10. Ruby Gillman, Teenage Kraken

2,8 miyon dolar

N-LIFE HABERLERİ

"Kırmızı Kapı" ABD gişesinde lider (7-9 Temmuz 2023 hafta sonu ABD'de en çok seyredilenler) - 2

9. The Little Mermaid

3,5 milyon dolar

"Kırmızı Kapı" ABD gişesinde lider (7-9 Temmuz 2023 hafta sonu ABD'de en çok seyredilenler) - 3

8. Transformers: Rise of the Beasts

5 milyon dolar

"Kırmızı Kapı" ABD gişesinde lider (7-9 Temmuz 2023 hafta sonu ABD'de en çok seyredilenler) - 4

7. No Hard Feelings

5,3 milyon dolar

"Kırmızı Kapı" ABD gişesinde lider (7-9 Temmuz 2023 hafta sonu ABD'de en çok seyredilenler) - 5

6. Joy Ride

5,9 milyon dolar

"Kırmızı Kapı" ABD gişesinde lider (7-9 Temmuz 2023 hafta sonu ABD'de en çok seyredilenler) - 6

5. Spider-Man: Across the Spider-Verse

8 milyon dolar

"Kırmızı Kapı" ABD gişesinde lider (7-9 Temmuz 2023 hafta sonu ABD'de en çok seyredilenler) - 7

4. Elemental

9,6 milyon dolar

"Kırmızı Kapı" ABD gişesinde lider (7-9 Temmuz 2023 hafta sonu ABD'de en çok seyredilenler) - 8

3.  Sound of Freedom

18,2 milyon dolar

"Kırmızı Kapı" ABD gişesinde lider (7-9 Temmuz 2023 hafta sonu ABD'de en çok seyredilenler) - 9

2. Indiana Jones and the Dial of Destiny

26,5 milyon dolar

"Kırmızı Kapı" ABD gişesinde lider (7-9 Temmuz 2023 hafta sonu ABD'de en çok seyredilenler) - 10

1. Insidious: The Red Door

32,7 milyon dolar

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