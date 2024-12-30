Kirpi Sonic 3, ABD'de en çok izlenen yapım oldu (27-29 Aralık 2024 gişe rakamları)

Jim Carrey'nin başrolünü üstlendiği ve Sonic rolüyle Ben Schwartz'ın yer aldığı Kirpi Sonic filmi ABD gişesinin zirvesine yerleşti. 38 milyon dolar elde eden filmi, Mufasa: Aslan Kral 37 milyon dolar hasılat ile takip ediyor. Robert Eggers imzalı gerilim türündeki Nosferatu ise 21 milyon dolar hasılat ile ABD gişesinde ilk 3'e girmeyi başardı. İşte 27-29 Aralık hafta sonu ABD gişe rakamları...

Kirpi Sonic 3, ABD'de en çok izlenen yapım oldu (27-29 Aralık 2024 gişe rakamları) - 1

5.Moana 2

18 milyon dolar

N-LIFE HABERLERİ

Kirpi Sonic 3, ABD'de en çok izlenen yapım oldu (27-29 Aralık 2024 gişe rakamları) - 2

4. Wicked

19 milyon dolar

Kirpi Sonic 3, ABD'de en çok izlenen yapım oldu (27-29 Aralık 2024 gişe rakamları) - 3

3. Nosferatu

21 milyon dolar

Kirpi Sonic 3, ABD'de en çok izlenen yapım oldu (27-29 Aralık 2024 gişe rakamları) - 4

2. Mufasa: Aslan Kral

37 milyon dolar

Kirpi Sonic 3, ABD'de en çok izlenen yapım oldu (27-29 Aralık 2024 gişe rakamları) - 5

1. Kirpi Sonic 3

38 milyon dolar

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