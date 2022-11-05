Kissebükü Geç Antik Çağ Kenti'nde yeni buluntular ortaya çıkarıldı

Kıyıdan 800 metre sahil şeridine sahip olan Kissebükü Geç Antik Çağ Kenti, 5'inci ve 7'nci yüzyıl Bizans dönemine ışık tutacak bilgiler bulundurması nedeniyle arkeolojik açıdan önem taşıyor. Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı şimdiye kadar yaklaşık 1 milyon liralık harcama bütçesi ile Kissebükü Geç Antik Çağ Kenti'ni kültür mirasına eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.