Kıvanç Tatlıtuğ: Dizi yapmayacağım yeni sezonda
Son olarak Aile dizisinde rol alan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ yeni projeleri hakkında konuştu.
Kıvanç Tatlıtuğ yeni sezonda ne tür projelerde yer alacağını açıkladı.
Kıvanç Tatlıtuğ yeni sezonda ne tür projelerde yer alacağını açıkladı.
Muhabir Online'ın haberine göre, 41 yaşındaki oyuncu "Ekranlarda olacağım ama dizi yapmayacağım yeni sezonda." dedi.
Son olarak Aile dizisinde Serenay Sarıkaya ile başrolleri paylaşan oyuncu "Sürpriz, belki kulağınıza gelmiştir ama şu anda açıklamam mümkün değil. Yoğun bir tempoyla geleceğim. Komedi sonra 1-2 tane dijital platformda işlerimiz var. Televizyon dizisi yapmayacağım." ifadelerini kullandı.
Yıllardır uyku apnesi ile mücadele eden ve tedavi gören oyuncu, "Sağlığım gayet yerinde." dedi.
ORGANİZE İŞLER DİZİSİ Mİ GELİYOR?
Öte yandan, Yılmaz Erdoğan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Organize İşler film serisi dizi olacağı iddia edilmişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, daha önce dijital platformda yayınlanması planan dizi projesi rafa kalkmıştı. Ancak iddialara göre, Şenol Sönmez’in yöneteceği 8 bölümlük bir dizi çekilecek.
Organize İşler: Sazan Sarmalı'nde Sarı Saruhan karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ’un dizide rol alacağının kesin olduğu, Cem Yılmaz’a da teklif gittiği biliniyor.
2005 yılında vizyona giren Organize İşler filminde Yılmaz Erdoğan, Tolga Çevik, Demet Akbağ, Özgü Namal, Altan Erkekli, Cem Yılmaz, Erdal Tosun gibi isimler rol aldı.
2019'da izleyiciyle buluşan Organize İşler Sazan Sarmalı filminde ise Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola ve Bensu Soral başrolleri paylaştı.