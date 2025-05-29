Kıvanç Tatlıtuğ: Dizi yapmayacağım yeni sezonda

SAĞLIK DURUMU AÇIKLAMASI

Yıllardır uyku apnesi ile mücadele eden ve tedavi gören oyuncu, "Sağlığım gayet yerinde." dedi.

ORGANİZE İŞLER DİZİSİ Mİ GELİYOR?

Öte yandan, Yılmaz Erdoğan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Organize İşler film serisi dizi olacağı iddia edilmişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, daha önce dijital platformda yayınlanması planan dizi projesi rafa kalkmıştı. Ancak iddialara göre, Şenol Sönmez’in yöneteceği 8 bölümlük bir dizi çekilecek.



Organize İşler: Sazan Sarmalı'nde Sarı Saruhan karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ’un dizide rol alacağının kesin olduğu, Cem Yılmaz’a da teklif gittiği biliniyor.