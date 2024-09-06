Klasikler, yüksek görüntü kalitesiyle yeniden sinemalarda! İşte haftanın filmleri (6 Eylül 2024)
Türk sinemasına damgasını vuran klasik filmlerden "Eşkıya" ve "Her Şey Çok Güzel Olacak" filmleri görüntü kalitesi artırılmış haliyle yeniden sinemaseverlerle buluşacak. Sinema salonlarında bu hafta, aksiyondan gerilime, dramdan komediye birçok yapım vizyona giriyor.
EŞKIYA
Yavuz Turgul'un yazıp yönettiği, Şener Şen ve Uğur Yücel'in başrol oynadığı 1996 yapımı "Eşkıya" filmi, hapse düşmesine neden olan arkadaşının peşine düşen bir adamın hikayesini anlatıyor.
Film, vizyona girdiği yıl 2 milyon 600 bin kişilik izlenme oranıyla döneminin rekoruna imza attı.