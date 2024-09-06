Klasikler, yüksek görüntü kalitesiyle yeniden sinemalarda! İşte haftanın filmleri (6 Eylül 2024)

HAYAT

Senaristliğini ve yönetmenliğini Zeki Demirkubuz’un üstlendiği Hayat, Türkiye’nin bu yılki Oscar aday adaylığı sebebiyle yeniden vizyona giriyor. Film, kendisine dayatılan hayatı kabul etmeyip evinden kaçan genç bir kızın hikayesini konu ediniyor. Genç bir kadın olan Hicran, babasının zoruyla nişanlanmak zorunda kalınca çareyi kaçmakta bulunur. Hicran'ın zaten onunla evlenmeyi istemediğini düşünen Rıza, başlarda bu durumu önemsemez. Ancak zaman geçtikçe Hicran tarafından istenmemek zoruna gitmeye başlar ve onunla yüzleşmeye karar verir. Rıza, sadece bir kere gördüğü nişanlısını bulmak için İstanbul'a gider.