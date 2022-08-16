Kolombiya'daki Medellin Çiçek Festivali'nden renkli görüntüler

Haberler - Anadolu Ajansı | 16.08.2022 - 15:02 - Son Güncelleme : 16.08.2022 - 15:04
Kolombiya'nın ikinci büyük kenti Medellin çiçek festivaline ev sahipliği yaptı.
Santa Elena bölgesindeki dağlık alanlarda çiçek yetiştiriciliğiyle uğraşanlar, festival için kente akın etti.
Çiçek fuarında sanatsal tasarımlı çiçek aranjmanlarıyla dolu tahta sırtlıklarla renkli bir geçit sunuldu.
Köylülerin Medellin'deki pazarlarda satmak için çiçek silletaları inşa etmesiyle başlayan silletero geleneğini anmak için düzenlenen geçit töreninde 4 kuşaktır geçit yapan aileler yer alıyor.
İşte Medellin Çiçek Festivali'nden renkli görüntüler...