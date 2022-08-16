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Kolombiya'daki Medellin Çiçek Festivali'nden renkli görüntüler

Haberler - Anadolu Ajansı | 16.08.2022 - 15:02 - Son Güncelleme : 16.08.2022 - 15:04

Her yıl Kolombiya'nın Medellin kentinde düzenlenen çiçek festivali renkli görüntülere sahne oldu. Çiçek arajmanlarıyla hazırlanan yürüyüşte birbirinden renkli çiçekler caddeleri süsledi.

Kolombiya'daki Medellin Çiçek Festivali'nden renkli görüntüler - 1

Kolombiya'nın ikinci büyük kenti Medellin çiçek festivaline ev sahipliği yaptı.

Kolombiya'daki Medellin Çiçek Festivali'nden renkli görüntüler - 2

Santa Elena bölgesindeki dağlık alanlarda çiçek yetiştiriciliğiyle uğraşanlar, festival için kente akın etti.

Kolombiya'daki Medellin Çiçek Festivali'nden renkli görüntüler - 3

Çiçek fuarında sanatsal tasarımlı çiçek aranjmanlarıyla dolu tahta sırtlıklarla renkli bir geçit sunuldu.

Kolombiya'daki Medellin Çiçek Festivali'nden renkli görüntüler - 4

Köylülerin Medellin'deki pazarlarda satmak için çiçek silletaları inşa etmesiyle başlayan silletero geleneğini anmak için düzenlenen geçit töreninde 4 kuşaktır geçit yapan aileler yer alıyor.

İşte Medellin Çiçek Festivali'nden renkli görüntüler...

Kolombiya'daki Medellin Çiçek Festivali'nden renkli görüntüler - 5
Kolombiya'daki Medellin Çiçek Festivali'nden renkli görüntüler - 6
Kolombiya'daki Medellin Çiçek Festivali'nden renkli görüntüler - 7
Kolombiya'daki Medellin Çiçek Festivali'nden renkli görüntüler - 8
Kolombiya'daki Medellin Çiçek Festivali'nden renkli görüntüler - 9
Kolombiya'daki Medellin Çiçek Festivali'nden renkli görüntüler - 10

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