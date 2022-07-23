Komana Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları başladı

İKİ HEDEFLERİ BULUNUYOR

Komana Pontika Antik Kenti'ndeki çalışmalarda iki hedeflerinin olduğunu belirten Erciyas, "Bunlardan biri geçtiğimiz yıllarda yavaş yavaş planı ortaya çıkmakta olan, bizim bir garnizon olduğunu düşündüğümüz büyük harçlı yapıyı ortaya çıkarmak ve tamam olarak hangi döneme ait olduğunu ortaya çıkarmak. Hangi döneme ait olduğunu anlamak. İkinci hedefimiz de 2021 yılı kazı çalışmalarında ortaya çıkardığımız yangın geçirmiş bir yapının içerisine inmek. O yapının hangi döneme ait olduğunu anlamak ve bu yapının garnizon komutanının konutu olup olmadığını sorgulamak. 7 haftalık çalışma yürüteceğiz" dedi.