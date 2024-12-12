Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri kazananı belli oldu

Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri'nde kazanan belli oldu. Dünyanın dört bir yanından profesyonel ve amatör fotoğrafçılar tarafından çekilen görüntüler, vahşi yaşam fotoğrafçılığının daha esprili tarafına odaklanırken aynı zamanda vahşi yaşamın korunmasını teşvik etmede önemli bir rol oynuyor.



Milko Marchetti'nin "Sıkışıp Kalan Sincap" adlı eseri, 9 binden fazla başvuru arasından birinci seçildi. Fotoğraf, 23 Nisan 2022'de İtalya'nın Bagnacavallo kentindeki Podere Pantaleone doğa koruma alanında çekildi.

İşte farklı kategorilerde ödül kazanan eserler...