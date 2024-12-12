Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri kazananı belli oldu
Hayvanların ilgi çekici ve komik anlarını gözler önüne seren fotoğrafların yarıştığı Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri'nde (2024 Comedy Wildlife Photography) kazanan belli oldu. Milko Marchetti'nin "Sıkışıp Kalan Sincap" adlı eseri, yarışmanın kazanan fotoğrafı oldu.
Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri'nde kazanan belli oldu. Dünyanın dört bir yanından profesyonel ve amatör fotoğrafçılar tarafından çekilen görüntüler, vahşi yaşam fotoğrafçılığının daha esprili tarafına odaklanırken aynı zamanda vahşi yaşamın korunmasını teşvik etmede önemli bir rol oynuyor.
Milko Marchetti'nin "Sıkışıp Kalan Sincap" adlı eseri, 9 binden fazla başvuru arasından birinci seçildi. Fotoğraf, 23 Nisan 2022'de İtalya'nın Bagnacavallo kentindeki Podere Pantaleone doğa koruma alanında çekildi.
İşte farklı kategorilerde ödül kazanan eserler...