Konserlerine geç çıktığı için davalık olan Madonna'nın turnesi rekor kırdı

Canlı performansları ve sahne gösterileriyle adından söz ettiren Madonna, "Celebration" (Kutlama) adlı turnesi kapsamında müzikseverlerle buluştu. Ancak bazı hayranlarının tepkisini çeken ünlü şarkıcıya konsere geç çıktığı iddiasıyla dava açılmıştı.

Öte yandan konserlerinde pornografik bir şov yaptığını için de hayranlarının tepkisini çeken yıldız, dünya turnesiyle kariyerinde yeni bir rekora imza attı.