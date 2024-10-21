Korku türündeki Gülümse 2 gişenin yeni lideri (18-20 Ekim ABD gişesi)

Naomi Scott'ın başrolünü üstlendiği Gülümse 2, vizyondaki ilk haftasında zirveye yerleşti. 23 milyon dolar hasılat elde eden film, dünya turuna çıkmak üzereyken açıklanamayan olaylar yaşayan pop fenomeni Skye Riley’in hikayesini konu alıyor. Andrew Garfield ile Florence Pugh'un başrollerini paylaştığı Son Ana Kadar filmi ise 4,2 milyon dolar ile ilk 5'e girmeyi başardı. İşte 18-20 Ekim hafta sonu ABD gişe rakamları...

Korku türündeki Gülümse 2 gişenin yeni lideri (18-20 Ekim ABD gişesi) - 1

5. Son Ana Kadar

4,2 milyon dolar

N-LIFE HABERLERİ

Korku türündeki Gülümse 2 gişenin yeni lideri (18-20 Ekim ABD gişesi) - 2

4. Beterböcek Beterböcek (Beetlejuice Beetlejuice)

5 milyon dolar

Korku türündeki Gülümse 2 gişenin yeni lideri (18-20 Ekim ABD gişesi) - 3

3.  Terrifier 3

9,3 milyon dolar

Korku türündeki Gülümse 2 gişenin yeni lideri (18-20 Ekim ABD gişesi) - 4

2. Vahşi Robot (The Wild Robot)

10 milyon dolar

Korku türündeki Gülümse 2 gişenin yeni lideri (18-20 Ekim ABD gişesi) - 5

1.  Gülümse 2 

23 milyon dolar

DAHA FAZLA GÖSTER