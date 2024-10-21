Korku türündeki Gülümse 2 gişenin yeni lideri (18-20 Ekim ABD gişesi)
Naomi Scott'ın başrolünü üstlendiği Gülümse 2, vizyondaki ilk haftasında zirveye yerleşti. 23 milyon dolar hasılat elde eden film, dünya turuna çıkmak üzereyken açıklanamayan olaylar yaşayan pop fenomeni Skye Riley’in hikayesini konu alıyor. Andrew Garfield ile Florence Pugh'un başrollerini paylaştığı Son Ana Kadar filmi ise 4,2 milyon dolar ile ilk 5'e girmeyi başardı. İşte 18-20 Ekim hafta sonu ABD gişe rakamları...
5. Son Ana Kadar
4,2 milyon dolar