Kral Charles'ın sıra dışı batıl inancı: İngiltere refahını korumak için sık sık ziyarete gidiyor!

Son dönemde sağlık sorunları ve aile içi çatışmalarla gündemde olan İngiliz Kraliyet Ailesi, bu kez Kral Charles’ın ilginç bir batıl inancı ile konuşuluyor. Kraliçe Elizabeth’in ölümünün ardından tahta çıkan Kral Charles’ın, Londra Kulesi'ni düzenli olarak ziyaret ettiği ve bu ziyaretlerin eski bir gelenekten kaynaklandığı ortaya çıktı.

Kral Charles'ın sıra dışı batıl inancı: İngiltere refahını korumak için sık sık ziyarete gidiyor! - 1

Bu yıl İngiliz Kraliyet ailesi için zorlu bir yıldı. İngiltere Kralı 3. Charles'ın kansere yakalanmasının ardından Prenses Kate Middleton'ın da kansere yakalandığı açıklanmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Kral Charles'ın sıra dışı batıl inancı: İngiltere refahını korumak için sık sık ziyarete gidiyor! - 2

Bir yandan Prens Harry ve eşi Meghan Markle’ın  küslük ve kavgalarıyla da gündem olan aile her şeye rağmen saltanatını sürdürmeye devam ediyor.

Kral Charles'ın sıra dışı batıl inancı: İngiltere refahını korumak için sık sık ziyarete gidiyor! - 3

Kraliyet Ailesi, bu kez Kral Charles’ın ilginç bir batıl inancı ile konuşuluyor. Kraliçe Elizabeth’in ölümünün ardından tahta çıkan Kral Charles’ın, Londra Kulesi'ni düzenli olarak ziyaret ettiği ve bu ziyaretlerin eski bir gelenekten kaynaklandığı ortaya çıktı.

Kral Charles'ın sıra dışı batıl inancı: İngiltere refahını korumak için sık sık ziyarete gidiyor! - 4

Kral Charles, İngiltere’nin saltanatı süresince gelişimi sağlamak için kendine özgü bir yöntem benimsedi.

Kral Charles'ın sıra dışı batıl inancı: İngiltere refahını korumak için sık sık ziyarete gidiyor! - 5

Eski bir geleneğe göre, Kral Charles, Londra Kulesi’nde yaşayan kuzgunlarla ilgili belirli bir batıl inanç nedeniyle bu tarihi mekânı düzenli olarak ziyaret ediyor. 

Londra Kulesi'nde bakılan ve sayılarının sürekli 6 ve üzeri olması gerektiği söylenen kuzgunlar kraliyet ailesi için özel bir öneme sahip.. Krallığı koruduğuna inanılan bu kuşlara bir şey olması uğursuzluk ve büyük felaketlerin habercisi sayılıyor.

Kral Charles'ın sıra dışı batıl inancı: İngiltere refahını korumak için sık sık ziyarete gidiyor! - 6

İNANCIN KÖKENİ

Bu inancın kökeni, 17. yüzyılda hüküm süren Kral II. Charles’a kadar uzanıyor. Kral II. Charles, kuzgunların Londra Kulesi’nde bulunmasının şehre uğursuzluk getireceğini düşünmüş ve kuşların bu bölgeden ayrılmasını istemişti. Ancak danışmanları, kuzgunların kulede kalmasının Londra’nın geleceği için hayati olduğunu vurgulamış ve bu inanç günümüze kadar sürdürülmüştür.

Kral Charles'ın sıra dışı batıl inancı: İngiltere refahını korumak için sık sık ziyarete gidiyor! - 7

KUZGUNLARIN GÜNÜMÜZDEKİ ROLÜ

Günümüzde Londra Kulesi’nde "kuzgun bekçileri" olarak bilinen özel olarak eğitilmiş kişiler tarafından gözetilen birkaç kuzgun yaşamaktadır. Bu kuzgunların, hem tarihi bir gelenek hem de turistik bir cazibe merkezi olarak önemli bir rol oynadığı belirtiliyor. Kuzgunların kuyruk tüyleri kesilerek uçma yetenekleri kısıtlanmakta, böylece kulede kalmaları sağlanmaktadır.

DAHA FAZLA GÖSTER