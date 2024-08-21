Kral Charles'ın sıra dışı batıl inancı: İngiltere refahını korumak için sık sık ziyarete gidiyor!
Son dönemde sağlık sorunları ve aile içi çatışmalarla gündemde olan İngiliz Kraliyet Ailesi, bu kez Kral Charles’ın ilginç bir batıl inancı ile konuşuluyor. Kraliçe Elizabeth’in ölümünün ardından tahta çıkan Kral Charles’ın, Londra Kulesi'ni düzenli olarak ziyaret ettiği ve bu ziyaretlerin eski bir gelenekten kaynaklandığı ortaya çıktı.
Bu yıl İngiliz Kraliyet ailesi için zorlu bir yıldı. İngiltere Kralı 3. Charles'ın kansere yakalanmasının ardından Prenses Kate Middleton'ın da kansere yakalandığı açıklanmıştı.