Kral Charles'ın sıra dışı batıl inancı: İngiltere refahını korumak için sık sık ziyarete gidiyor!

Eski bir geleneğe göre, Kral Charles, Londra Kulesi’nde yaşayan kuzgunlarla ilgili belirli bir batıl inanç nedeniyle bu tarihi mekânı düzenli olarak ziyaret ediyor.

Londra Kulesi'nde bakılan ve sayılarının sürekli 6 ve üzeri olması gerektiği söylenen kuzgunlar kraliyet ailesi için özel bir öneme sahip.. Krallığı koruduğuna inanılan bu kuşlara bir şey olması uğursuzluk ve büyük felaketlerin habercisi sayılıyor.