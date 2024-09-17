Kraliyetin kara kutusu: Kraliçe ölmeden önce ona mektup yazmış

Bu mektuplar, Kraliçe’nin hayatının son dönemlerinde üstlendiği görevlerin ve düşüncelerin bir yansıması olarak, kraliyet tarihinin önemli bir parçası olarak kabul edilebilir.

Kraliyet ailesinin iç işleyişine dair bu tür ayrıntılar, kamuoyunun ilgisini çekmeye devam ediyor ve Kraliçe Elizabeth’in son günlerine dair bilinmeyen yönleri aydınlatabilir.