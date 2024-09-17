Kraliyetin kara kutusu: Kraliçe ölmeden önce ona mektup yazmış

Kraliçe Elizabeth’in son günlerine dair yeni ayrıntılar ve bırakılan iki mektup, kraliyet ailesinin gizli kalmış yönlerini gün yüzüne çıkarabilir. 8 Eylül 2022’de 96 yaşında Balmoral’da hayatını kaybeden Kraliçe’nin son anlarına ilişkin detaylar, Kraliyet uzmanı Robert Hardman tarafından açıklandı.

Kraliyetin kara kutusu: Kraliçe ölmeden önce ona mektup yazmış - 1

Kraliçe Elizabeth II’nin son günlerine dair yeni ve dikkat çekici ayrıntılar gün yüzüne çıktı.

8 Eylül 2022’de Balmoral’da 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe’nin ölümünden önce bıraktığı iki mektup, kraliyet ailesinin bilinmeyen yönlerini açığa çıkarabilir.

N-LIFE HABERLERİ

Kraliyetin kara kutusu: Kraliçe ölmeden önce ona mektup yazmış - 2

KIRMIZI KUTUDA İKİ MEKTUP

İngiliz Kraliyet ailesi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan İngiliz gazeteci, yazar Robert Hardman, Kraliçe’nin son saatlerine ilişkin detayları içeren kitabı “King, Charles III: New King, New Court. The Inside Story”de, Kraliçe’nin ölüm döşeğindeyken bir uşağın kilitli kırmızı bir kutu evrak getirdiğini  açıkladı.

Kraliyetin kara kutusu: Kraliçe ölmeden önce ona mektup yazmış - 3

ÖLÜMÜ BEKLİYORMUŞ

Kutunun açılmasıyla birlikte, biri oğlu ve varisi Kral III. Charles’a, diğeri ise Kraliçe’nin güvendiği Özel Sekreter Sir Edward Young’a yazılmış iki mühürlü mektup bulundu.

Mektupların içeriğinin kamuoyuna açıklanması pek olası görünmese de, Hardman, mektupların varlığı, 96 yaşındaki Elizabeth'in bu dünyadaki zamanının sona erdiğini sessizce kabul ettiğini gösteriyor.

Kraliyetin kara kutusu: Kraliçe ölmeden önce ona mektup yazmış - 4

"ÖLÜM DÖŞEĞİNDE YAPILACAK İŞLER VARDI"

Kraliçe’nin son anlarına dair elde edilen bilgilerin yanı sıra, kutunun Kraliçe’nin son evrak işlerini ve Commonwealth'te 'olağanüstü derecede üstün hizmet' için Liyakat Nişanı adaylarını seçme talimatını da içerdiği bildirildi.

Hardman, "Ölüm döşeğinde bile yapılacak işler vardı. Ve o da bunu yapmıştı," ifadesiyle Kraliçe’nin son görevlerini yerine getirme konusundaki kararlılığını dile getirdi. 

Kraliyetin kara kutusu: Kraliçe ölmeden önce ona mektup yazmış - 5

SİR EDWARD YOUNG KİMDİR?

Sir Edward Young, 2004 yılında Kraliyet Hanedanı’na ilk adımını atan Young, başlangıçta Kraliçe’nin asistanı olarak görev yaptı ve ardından özel sekreter yardımcılığına terfi etti.

2017’de Kraliçe’nin Özel Sekreteri olarak atanmasıyla birlikte, kraliyet ailesinin iç işleyişinde önemli bir rol üstlendi.

Kraliyetin kara kutusu: Kraliçe ölmeden önce ona mektup yazmış - 6

GENİŞ DENEYİM BİRİKİMİ

Kraliçe’nin ölümünden sonra, Young Kral III. Charles’ın saltanatının ilk günlerinde yardımcı olarak görev yaptı.

Saray sözcüsü, Young’ın "saltanat değişikliğinin gerçekleştirilmesine yardımcı olmak için geniş bir bilgelik ve deneyim birikimi" getirdiğini belirtti. Young, Kraliçe’nin ölümünden sonra yapılan düzenlemelere önemli katkılarda bulundu.

Kraliyetin kara kutusu: Kraliçe ölmeden önce ona mektup yazmış - 7

BİRÇOK UNVANA SAHİP 

Lord Young, Prens Harry’nin anılarında "Arı" takma adıyla tanınmış ve kraliyet ailesinin iç işleyişinde dikkat çeken bir figür olarak kalmıştır.

Emekli olduktan sonra Young’a bir soyluluk unvanı verildi ve daimi lord yapıldı. Ayrıca, Bath Nişanı Şövalye Büyük Haçı ve Kraliyet Viktorya Nişanı Şövalye Büyük Haçı ile onurlandırıldı.

Kraliyetin kara kutusu: Kraliçe ölmeden önce ona mektup yazmış - 8

MEKTUPLARDA NE YAZIYOR

Kraliçe Elizabeth’in ölüm döşeğinde yazdığı mektuplar, sadece kişisel bir veda değil, aynı zamanda kraliyet ailesinin gelecekteki yönelimi ve Kraliçe’nin son dönemlerdeki düşünceleri hakkında ipuçları sunuyor olabilir.

Kral III. Charles ve Sir Edward Young’a yazdığı mektupların içeriği, Kraliçe’nin son günlerinde kraliyet ailesinin geleceği ile ilgili neler düşündüğünü ve hangi konularda talimatlar verdiğini açığa çıkarabilir.

Kraliyetin kara kutusu: Kraliçe ölmeden önce ona mektup yazmış - 9

Bu mektuplar, Kraliçe’nin hayatının son dönemlerinde üstlendiği görevlerin ve düşüncelerin bir yansıması olarak, kraliyet tarihinin önemli bir parçası olarak kabul edilebilir.

Kraliyet ailesinin iç işleyişine dair bu tür ayrıntılar, kamuoyunun ilgisini çekmeye devam ediyor ve Kraliçe Elizabeth’in son günlerine dair bilinmeyen yönleri aydınlatabilir.

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