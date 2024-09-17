Kraliyetin kara kutusu: Kraliçe ölmeden önce ona mektup yazmış
Kraliçe Elizabeth’in son günlerine dair yeni ayrıntılar ve bırakılan iki mektup, kraliyet ailesinin gizli kalmış yönlerini gün yüzüne çıkarabilir. 8 Eylül 2022’de 96 yaşında Balmoral’da hayatını kaybeden Kraliçe’nin son anlarına ilişkin detaylar, Kraliyet uzmanı Robert Hardman tarafından açıklandı.
Kraliçe Elizabeth II’nin son günlerine dair yeni ve dikkat çekici ayrıntılar gün yüzüne çıktı.
8 Eylül 2022’de Balmoral’da 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe’nin ölümünden önce bıraktığı iki mektup, kraliyet ailesinin bilinmeyen yönlerini açığa çıkarabilir.