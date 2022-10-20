Kubilay Aka İstanbul Bienali’nde çocuklarla buluştu

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 2007-2036 Bienal Sponsoru Koç Holding desteğiyle düzenlenen 17. İstanbul Bienali’nin çocuk kitabı “Opti ile Pesi: Şiirli Yollar” yayımlandı.
İKSV Alt Kat’ta yapılan kitapla bağlantılı özel etkinliklere bu hafta başarılı oyuncu Kubilay Aka konuk oldu.
İKSV Alt Kat ekibinden sanat tarihçisi Irmak Erdurak’ın atölye yürütücülüğünü üstlendiği, Kubilay Aka’nın konuk olduğu etkinliğe katılan çocuklar, İstanbul’un sanatsever martılarının macerasına eşlik etti ve bienal projelerinin izini sürerek kendi üretimlerini yaptılar.
"Çocuklarla vakit geçirmek, onların hayal dünyasına ortak olmak harikaydı" diyen Aka, "Birlikte kitap okuduk, oyun oynadık, resim yaptık; onların gözünde 'sanat nedir'i konuşmak, doğa ve hayvanlar üzerine sohbet etmek benim için çok özel bir deneyim oldu" diye ekledi.
Aka, etkinliğin ardından çocuklarla birlikte fotoğraf çektirdi, onların sorularını yanıtladı.
Yekta Kopan tarafından kaleme alınan, Gökçe Akgül tarafından resimlenen ve Burcu Ural Kopan’ın yayın yönetmenliğinde hazırlanan ”Opti ile Pesi: Şiirli Yollar”, bienal mekanlarından ücretsiz olarak temin edilebiliyor.