Kubilay Aka İstanbul Bienali’nde çocuklarla buluştu

"ÇOCUKLARIN HAYAL DÜNYASINA ORTAK OLMAK HARİKAYDI"

"Çocuklarla vakit geçirmek, onların hayal dünyasına ortak olmak harikaydı" diyen Aka, "Birlikte kitap okuduk, oyun oynadık, resim yaptık; onların gözünde 'sanat nedir'i konuşmak, doğa ve hayvanlar üzerine sohbet etmek benim için çok özel bir deneyim oldu" diye ekledi.