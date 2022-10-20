Kubilay Aka İstanbul Bienali’nde çocuklarla buluştu

17. İstanbul Bienali’nin çocuk kitabı yayımlandı. İKSV Alt Kat’ta yapılan kitapla bağlantılı özel etkinliklere bu hafta, ünlü oyuncu Kubilay Aka konuk oldu.

Kubilay Aka İstanbul Bienali’nde çocuklarla buluştu - 1

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 2007-2036 Bienal Sponsoru Koç Holding desteğiyle düzenlenen 17. İstanbul Bienali’nin çocuk kitabı “Opti ile Pesi: Şiirli Yollar” yayımlandı. 

Kubilay Aka İstanbul Bienali’nde çocuklarla buluştu - 2

İKSV Alt Kat’ta yapılan kitapla bağlantılı özel etkinliklere bu hafta başarılı oyuncu Kubilay Aka konuk oldu.

Kubilay Aka İstanbul Bienali’nde çocuklarla buluştu - 3

İKSV Alt Kat ekibinden sanat tarihçisi Irmak Erdurak’ın atölye yürütücülüğünü üstlendiği, Kubilay Aka’nın konuk olduğu etkinliğe katılan çocuklar, İstanbul’un sanatsever martılarının macerasına eşlik etti ve bienal projelerinin izini sürerek kendi üretimlerini yaptılar. 

Kubilay Aka İstanbul Bienali’nde çocuklarla buluştu - 4

"ÇOCUKLARIN HAYAL DÜNYASINA ORTAK OLMAK HARİKAYDI"

"Çocuklarla vakit geçirmek, onların hayal dünyasına ortak olmak harikaydı" diyen Aka, "Birlikte kitap okuduk, oyun oynadık, resim yaptık; onların gözünde 'sanat nedir'i konuşmak, doğa ve hayvanlar üzerine sohbet etmek benim için çok özel bir deneyim oldu" diye ekledi. 

Kubilay Aka İstanbul Bienali’nde çocuklarla buluştu - 5

Aka, etkinliğin ardından çocuklarla birlikte fotoğraf çektirdi, onların sorularını yanıtladı.

Kubilay Aka İstanbul Bienali’nde çocuklarla buluştu - 6

Yekta Kopan tarafından kaleme alınan, Gökçe Akgül tarafından resimlenen ve Burcu Ural Kopan’ın yayın yönetmenliğinde hazırlanan ”Opti ile Pesi: Şiirli Yollar”, bienal mekanlarından  ücretsiz olarak temin edilebiliyor.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER