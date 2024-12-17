Kuduzdan depresyona: Disney prenseslerinin gizli sağlık sorunları!

Walt Disney'in ünlü prensesleri mükemmel görünebilir. Ancak yeni bir araştırma, bunların çoğunun sessiz sedasız bir dizi rahatsız edici sağlık sorunuyla boğuştuğunu öne sürüyor. Hollanda'daki Twente Üniversitesi'nden araştırmacılar, sekiz Disney prensesini analiz etti ve görünüşte "mutlu sonla" yaşamış gibi görünmelerine rağmen, sekizinin de gerçek dünyada ciddi sağlık tehlikeleriyle karşı karşıya olduğunu buldu. İşte Disney prensesleri ve gizli sağlık sorunları...

Kuduzdan depresyona: Disney prenseslerinin gizli sağlık sorunları! - 1

PAMUK PRENSES

Kötü kalpli üvey annesinin bulaşıkçısı olan Pamuk Prenses'in sosyal etkileşimleri oldukça sınırlı ve bu durum onun çeşitli sağlık sorunlarına yakalanma riskini artırıyor.

Araştırmacılar, "Sistematik incelemelere genel bir bakış, sosyal etkileşim eksikliği ile kalp damar hastalıkları, depresyon, anksiyete ve her türlü ölüm nedeni arasında güçlü bir pozitif ilişki kuruyor." açıklamasında bulundu.

Neyse ki Pamuk Prenses'in Yedi Cüceler'le olan dostluğu onu yalnızlığın tehlikelerinden korumaya yardımcı olacaktır.

N-LIFE HABERLERİ

Kuduzdan depresyona: Disney prenseslerinin gizli sağlık sorunları! - 2

YASEMİN

Pamuk Prenses gibi Yasemin de Agrabah'taki sarayının duvarları arasında büyüdüğü için sosyal izolasyon riskiyle karşı karşıya.

Evcil kaplanı Rajah'ın yanında olması, onu zoonotik enfeksiyonlara ve yaralanmalara karşı riske sokuyor.

Araştırmacılar, "Rajah sevimli bir kaplan gibi görünse de, doğal içgüdüleri tehlikeli ve potansiyel olarak ölümcül bir duruma yol açabilir." dedi.

Kuduzdan depresyona: Disney prenseslerinin gizli sağlık sorunları! - 3

CINDERELLA

Babasının ölümünden sonra, Cinderella üvey annesi ve iki üvey kız kardeşi tarafından evi temizlemeye zorlanıyor. Bu durum onu akciğer hastalığı riski altında bırakıyor.

Ekip, "Araştırmacılar, toz maruziyetini azaltmak için uzun süpürge sapları kullanmak, tozlu zeminlere su serpmek ve kişisel koruyucu ekipman kullanmak gibi birkaç önleyici tedbir öneriyor; ancak bunların hiçbiri Cinderella'nın durumunda uygulanmıyor." diye açıkladı.

Kuduzdan depresyona: Disney prenseslerinin gizli sağlık sorunları! - 4

Cinderella'nın peri annesi ortaya çıktığında işler yoluna girmeye başlıyor.

Ancak yanında getirdiği muazzam miktardaki simler, Cinderella'nın sağlığına zarar verebilir.

Ekip, "Bu mikroplastiklerin insan akciğer dokusuna nüfuz etme yeteneği, akciğer hastalığı gelişimine daha fazla katkıda bulunuyor." diye ekledi.

Cinderella'nın bir prensten çok, sonsuza dek mutlu yaşayabilmesi için sürekli solunum terapisine ihtiyacı var.

Kuduzdan depresyona: Disney prenseslerinin gizli sağlık sorunları! - 5

POCAHANTAS

Pocahontas'ın imza hareketlerinden biri de tam dokuz saniyelik bir düşüş süresi içeren uçurumdan atlama hareketidir.

Araştırmacılar, bu düşüş zamanına ve Pocahontas'ın muhtemel ölçümlerine dayanarak, uçurumun yüksekliğinin en az 250 metre olduğunu tahmin ediyor. Bu, bir uçurumdan atlama için dünya rekorunun neredeyse beş katı.

Araştırmacılar, "Dalışın çarpma dinamikleri üzerine yapılan çalışmalar, 12 metreden daha yüksek bir yükseklikten elle yapılan dalışların bile köprücük kemiği sıkışmaları açısından kritik olabileceğini gösteriyor." uyarısında bulundu.

Kuduzdan depresyona: Disney prenseslerinin gizli sağlık sorunları! - 6

UYUYAN GÜZEL (AURORA)

Aurora, büyülü bir çıkrığın iğnesine parmağını batırdıktan sonra, ancak gerçek aşkın öpücüğüyle son bulabilecek sonsuz bir uykuya dalar.

Uzmanlar, uzun süreli uykunun birçok sağlık riskini de beraberinde getirdiğini söylüyor.

Aşırı uyumanın sağlık açısından riskleri arasında kalp damar hastalıkları, felç, obezite ve diyabet yer alıyor.

Ayrıca sistematik incelemeler, uzun süreli yatak istirahatinin zamana bağlı kas atrofisi riskini artırdığını gösteriyor.

Kuduzdan depresyona: Disney prenseslerinin gizli sağlık sorunları! - 7

BELLE

Araştırmacılara göre Belle'in Canavar'la yakın teması, onu kuduz da dahil olmak üzere çeşitli bulaşıcı hastalıklara yakalanma riskine sokuyor.

Ancak Gaston'la birlikte olsaydı da işler pek iyi gitmeyecekti.

Araştırmacılar, "Belle, Canavar'ın rakibi olan Gaston'ı seçseydi -egosu o kadar şişkin ki neredeyse üçüncü bir karakter olan bir narsisist- muhtemelen bu onun ruh sağlığı üzerinde daha kötü bir etki yaratacaktı." dediler.

Kuduzdan depresyona: Disney prenseslerinin gizli sağlık sorunları! - 8

RAPUNZEL

Rapunzel, sık sık ip olarak kullandığı uzun saçlarıyla tanınıyor.

Dalgalı saçları göz alıcı görünse de, aynı zamanda birçok rahatsızlığa yakalanma riskini de artırıyor.

Rapunzel'in saçlarını ip olarak kullanılması uzun vadede kalıcı saç dökülmesine yol açabilir.

Bu durum baş ağrısına ve sonrasında da masal prenseslerinin bile kolay kolay unutamayacağı bir ruh haline yol açabilir.

Kuduzdan depresyona: Disney prenseslerinin gizli sağlık sorunları! - 9

MULAN

Mulan, film boyunca ailesinin baskısıyla defalarca namus cinayetine maruz kalıyor.

Ne yazık ki yapılan araştırmalar, bu durumun onun ruhsal sağlık sorunlarına yakalanma riskini artırdığını gösteriyor.

Araştırmacılar, "Namus temelli şiddete maruz kalan kadınlar, seçmedikleri bir hayatı yaşamaya zorlanmanın getirdiği kaygı gibi, artan düzeyde ruhsal sağlık sorunları yaşayabilirler." uyarısında bulunuyor.

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