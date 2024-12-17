Kuduzdan depresyona: Disney prenseslerinin gizli sağlık sorunları!
Walt Disney'in ünlü prensesleri mükemmel görünebilir. Ancak yeni bir araştırma, bunların çoğunun sessiz sedasız bir dizi rahatsız edici sağlık sorunuyla boğuştuğunu öne sürüyor. Hollanda'daki Twente Üniversitesi'nden araştırmacılar, sekiz Disney prensesini analiz etti ve görünüşte "mutlu sonla" yaşamış gibi görünmelerine rağmen, sekizinin de gerçek dünyada ciddi sağlık tehlikeleriyle karşı karşıya olduğunu buldu. İşte Disney prensesleri ve gizli sağlık sorunları...
PAMUK PRENSES
Kötü kalpli üvey annesinin bulaşıkçısı olan Pamuk Prenses'in sosyal etkileşimleri oldukça sınırlı ve bu durum onun çeşitli sağlık sorunlarına yakalanma riskini artırıyor.
Araştırmacılar, "Sistematik incelemelere genel bir bakış, sosyal etkileşim eksikliği ile kalp damar hastalıkları, depresyon, anksiyete ve her türlü ölüm nedeni arasında güçlü bir pozitif ilişki kuruyor." açıklamasında bulundu.
Neyse ki Pamuk Prenses'in Yedi Cüceler'le olan dostluğu onu yalnızlığın tehlikelerinden korumaya yardımcı olacaktır.