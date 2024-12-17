Kuduzdan depresyona: Disney prenseslerinin gizli sağlık sorunları!

POCAHANTAS

Pocahontas'ın imza hareketlerinden biri de tam dokuz saniyelik bir düşüş süresi içeren uçurumdan atlama hareketidir.

Araştırmacılar, bu düşüş zamanına ve Pocahontas'ın muhtemel ölçümlerine dayanarak, uçurumun yüksekliğinin en az 250 metre olduğunu tahmin ediyor. Bu, bir uçurumdan atlama için dünya rekorunun neredeyse beş katı.

Araştırmacılar, "Dalışın çarpma dinamikleri üzerine yapılan çalışmalar, 12 metreden daha yüksek bir yükseklikten elle yapılan dalışların bile köprücük kemiği sıkışmaları açısından kritik olabileceğini gösteriyor." uyarısında bulundu.