Kullanılmayan objeler heykeltıraşın elinde tespihe dönüşüyor

İzmirli heykeltıraş Utku Mert Tunçay, ömrünü tamamlamış objelerin yanı sıra doğal taş ve kehribarı geleneksel yöntemleri kullanarak tespihe dönüştürüyor.
Yaptığı birçok heykelde eski objeleri kullanan Tunçay, geçen süreçte geleneksel sanatlar arasında yer alan tespih sanatına ilgisi arttı.
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Yaklaşık 3,5 yıl önce kendisine bir atölye kuran Tunçay, özellikle koleksiyonerlerin kendisine gönderdiği zar, tavla pulu gibi antika eşyaların yanı sıra değerli taş ve kehribarı kullanarak birbirinden farklı tespihler yapıyor.
Tunçay, müşterilerinin isteği doğrultusunda tespihin yapılacağı malzemeyi önce 0.3 milimetre ile 1 milimetre kalınlığı arasındaki testere ile kabaca kesiyor.
Tespih tanelerini zımparalayarak silindirik hale getiren Tunçay, şekil verdiği tespih tanelerini daha sonra yumuşak bir bezle makine yardımıyla yüksek devirde cilalıyor. Ardından kendine özel tespih imamesini de yapan Tunçay, uygun renkteki ipi de seçip çekim sıkılığını belirlediği tespihi hazır hale getiriyor.
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