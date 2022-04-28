Kültür rotasıyla Göbeklitepe'nin ziyaretçisinin artması hedefleniyor

Rotaya Türkiye'den sadece Göbeklitepe'nin girdiğini vurgulayan Uncu, şöyle konuştu:



"Göbeklitepe, 2012 yılında kurulan Avrupa Megalitik Kültür Rotası'na dahil edildi. Bu rota, bizim için daha nitelikli ve fazla yabancı ziyaretçi anlamına geliyor. Bu rota, İngiltere'deki tarihi anıt Stonehenge gibi dünyada çok fazla ziyaretçi çeken megalitik yapıları içinde bulunduruyor. Bu rota içeresinde 10 ülke var, bunların arasında Almanya, İspanya, İngiltere, Danimarka ve İtalya gibi ülkeler bulunuyor. Göbeklitepe de bu rotaya Türkiye'den giren ilk alan oldu. Göbeklitepe, bu alanların gözbebeği durumunda çünkü Göbeklitepe 12 bin yıllık geçmişiyle en eski alan olarak bu rotaya girdi."