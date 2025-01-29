Kumbh Mela Festivali nedir? Kumbh Mela Festivali gelenekleri
Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinin kuzeyindeki Allahabad kentinde 12 yılda bir düzenlenen ve 45 gün süren dünyanın en büyük dini töreni kabul edilen "Maha Kumbh Mela" Festivali sürüyor. Allahabad kentinde düzenlenen festival kapsamında milyonlarca kişi, yıkanıp günahlarından arınmak amacıyla Triveni Sangam Nehri'ne giriyor. Peki, Kumbh Mela Festivali nedir? Kumbh Mela Festivali gelenekleri neler?
Kumbh Mela (Kutsal Sürahi Festivali), dünyanın en büyük barışçıl hacı buluşmasıdır ve katılımcıların kutsal bir nehirde yıkandığı veya suya daldığı bir etkinliktir. İnananlar, Ganj Nehri'nde yıkanmanın günahlardan arındırarak onları doğum ve ölüm döngüsünden kurtardığına inanırlar. Milyonlarca insan, herhangi bir davet almadan bu yere ulaşır.