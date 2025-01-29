Kumbh Mela Festivali nedir? Kumbh Mela Festivali gelenekleri

Kumbh Mela, ülkede merkezi bir manevi rol oynar ve sıradan Hindistan halkı üzerinde büyüleyici bir etki bırakır. Bu etkinlik, astronomi, astroloji, maneviyat, ritüel gelenekleri ve toplumsal-kültürel âdetleri kapsayan bir bilimsel içeriğe sahiptir ve son derece zengin bir bilgi birikimi barındırır. Hindistan’ın dört farklı şehrinde düzenlendiği için çeşitli toplumsal ve kültürel faaliyetleri içermekte, bu da onu kültürel açıdan oldukça çeşitli bir festival haline getirmektedir. Gelenekle ilgili bilgi ve beceriler, antik dini el yazmaları, sözlü gelenekler, tarihî seyahatnameler ve tanınmış tarihçiler tarafından yazılan metinler aracılığıyla aktarılır.