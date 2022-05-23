'Kurak Günler’in dünya prömiyeri Cannes Film Festivali’nde gerçekleştirildi

Türkiye, Fransa, Almanya, Hollanda, Yunanistan ve Hırvatistan ortak yapımı olan filmin başrollerini Selahattin Paşalı ve Ekin Koç paylaşırken, yardımcı rollerde Erol Babaoğlu, Erdem Şenocak, Selin Yeninci, Sinan Demirer, Nizam Namidar, Ali Seçkiner Alıcı ve Eylül Ersöz onlara eşlik ediyor.