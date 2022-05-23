'Kurak Günler’in dünya prömiyeri Cannes Film Festivali’nde gerçekleştirildi

Haberler | 23.05.2022 - 11:02 - Son Güncelleme : 23.05.2022 - 16:05
Emin Alper’in yeni uzun metrajlı filmi Kurak Günler'in dünya prömiyeri 75. Cannes Film Festivali’nde, ‘Belirli Bir Bakış’ (‘Un Certain Regard’) bölümünde gerçekleşti.
Filmin Salle Debussy’de yapılan dünya galasına yönetmen Emin Alper başta olmak üzere oyuncuları Selahattin Paşalı, Ekin Koç, Selin Yeninci, Erol Babaoğlu, Erdem Şenocak, Nizam Namidar ve film ekibi katıldı.
İlk kez festivalde seyirciyle buluşan ve biletleri günler öncesinden tükenen Kurak Günler, gösterimi sonrasında ayakta alkışlandı.
Alper, gösterim sonrası ilk duygularını, "Bütün oyuncularıma, yapımcılarıma ve ekibime teşekkür ederim" sözleriyle açıkladı.
Film ekibi ayrıca dün ‘Holy Spider’ filminin prömiyerine katılarak kırmızı halıda yürümüştü.
Alper’in dördüncü uzun metrajlı filmi olan Kurak Günler, bir süredir kuraklık sorunuyla boğuşan Yanıklar kasabasına yeni atanan genç savcı Emre ile belediye başkanı Selim, yerel gazeteci Murat ve kasabanın eşrafı arasında yaşanan çekişmeleri konu alıyor.
Türkiye, Fransa, Almanya, Hollanda, Yunanistan ve Hırvatistan ortak yapımı olan filmin başrollerini Selahattin Paşalı ve Ekin Koç paylaşırken, yardımcı rollerde Erol Babaoğlu, Erdem Şenocak, Selin Yeninci, Sinan Demirer, Nizam Namidar, Ali Seçkiner Alıcı ve Eylül Ersöz onlara eşlik ediyor.
Ay Yapım, Liman Film ve Zola Yapım’ın yapımcısı olduğu Kurak Günler, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nden yapım desteği almıştı.
Cannes sonrası festival yolculuğuna devam edecek filmin Türkiye’de sonbaharda vizyona girmesi planlanıyor.
Öte yandan filmin dünya prömiyeri öncesi, yönetmen Emin Alper, başrol oyuncuları Selahattin Paşalı ve Ekin Koç birlikte Cannes Film Festivali'nde objektiflere poz verdi.
Koç ve Paşalı, kırmızı halıda çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşırken, üçlünün aynı pozu daha önce çekim sırasında da verdiği dikkat çekti.