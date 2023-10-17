Kuru Otlar Üstüne gişenin liderliğini bırakmıyor (13-15 Ekim Türkiye gişesi)

Nuri Bilge Ceylan imzalı "Kuru Otlar Üstüne" filmi vizyondaki üçüncü hafta sonunda da gişenin zirvesindeki yerini korudu. Nuri Bilge Ceylan'ın şimdiye kadar sinemalarda en çok izlenen filmi olan "Ahlat Ağacı" vizyonda kaldığı 25 haftada toplam 246 bin 766 seyirciye ulaşmıştı. "Kuru Otlar Üstüne"nin çok yakında bu seyirci sayısına ulaşması ve aşması bekleniyor. İşte 13-15 Ekim hafta sonunda Türkiye'de en çok seyredilen filmler...

Kuru Otlar Üstüne gişenin liderliğini bırakmıyor (13-15 Ekim Türkiye gişesi) - 1

10. Harry Potter ve Ateş Kadehi

Seyirci sayısı: 9 bin 289

N-LIFE HABERLERİ

Kuru Otlar Üstüne gişenin liderliğini bırakmıyor (13-15 Ekim Türkiye gişesi) - 2

9. Bak Şu Leyleğe 2: Zümrüt Taşının Peşinde

Seyirci sayısı: 10 bin 152

Kuru Otlar Üstüne gişenin liderliğini bırakmıyor (13-15 Ekim Türkiye gişesi) - 3

8. Zübeyde, Analar ve Oğullar

Seyirci sayısı: 11 bin 653

Kuru Otlar Üstüne gişenin liderliğini bırakmıyor (13-15 Ekim Türkiye gişesi) - 4

7. Harry Potter ve Melez Prens

Seyirci sayısı: 12 bin 99

Kuru Otlar Üstüne gişenin liderliğini bırakmıyor (13-15 Ekim Türkiye gişesi) - 5

6. Mucize Uğur Böceği ile Kara Kedi

Seyirci sayısı: 12 bin 138

Kuru Otlar Üstüne gişenin liderliğini bırakmıyor (13-15 Ekim Türkiye gişesi) - 6

5. Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı

Seyirci sayısı: 12 bin 956

Kuru Otlar Üstüne gişenin liderliğini bırakmıyor (13-15 Ekim Türkiye gişesi) - 7

4. Exorcist: İnançlı

Seyirci sayısı: 13 bin 719

Kuru Otlar Üstüne gişenin liderliğini bırakmıyor (13-15 Ekim Türkiye gişesi) - 8

3. Hep Yek: Düğün

17 bin 205

Kuru Otlar Üstüne gişenin liderliğini bırakmıyor (13-15 Ekim Türkiye gişesi) - 9

2. Paw Patrol: Süper Film

Seyirci sayısı: 26 bin 473

Kuru Otlar Üstüne gişenin liderliğini bırakmıyor (13-15 Ekim Türkiye gişesi) - 10

1. Kuru Otlar Üstüne

Seyirci sayısı: 32 bin 111

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