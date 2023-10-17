Kuru Otlar Üstüne gişenin liderliğini bırakmıyor (13-15 Ekim Türkiye gişesi)
Nuri Bilge Ceylan imzalı "Kuru Otlar Üstüne" filmi vizyondaki üçüncü hafta sonunda da gişenin zirvesindeki yerini korudu. Nuri Bilge Ceylan'ın şimdiye kadar sinemalarda en çok izlenen filmi olan "Ahlat Ağacı" vizyonda kaldığı 25 haftada toplam 246 bin 766 seyirciye ulaşmıştı. "Kuru Otlar Üstüne"nin çok yakında bu seyirci sayısına ulaşması ve aşması bekleniyor. İşte 13-15 Ekim hafta sonunda Türkiye'de en çok seyredilen filmler...
10. Harry Potter ve Ateş Kadehi
Seyirci sayısı: 9 bin 289