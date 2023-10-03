Kuru Otlar Üstüne vizyondaki ilk haftasında zirvede (29 Eylül-1 Ekim Türkiye gişe rakamları)
Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın 76. Cannes Film Festivali’nde Merve Dizdar’a En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandıran filmi Kuru Otlar Üstüne, vizyona girdiği ilk haftada gişede birinci sıraya yerleşti. 70 bin 157 kişi tarafından izlenen filmi animasyon türündeki Paw Patrol: Süper Film takip etti. İşte 29 Eylül-1 Ekim hafta sonunda Türkiye'de en çok seyredilen filmler ve seyirci sayıları...
10. Yüzüklerin Efendisi: Kral'ın Dönüşü
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