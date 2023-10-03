Kuru Otlar Üstüne vizyondaki ilk haftasında zirvede (29 Eylül-1 Ekim Türkiye gişe rakamları)

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın 76. Cannes Film Festivali’nde Merve Dizdar’a En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandıran filmi Kuru Otlar Üstüne, vizyona girdiği ilk haftada gişede birinci sıraya yerleşti. 70 bin 157 kişi tarafından izlenen filmi animasyon türündeki Paw Patrol: Süper Film takip etti. İşte 29 Eylül-1 Ekim hafta sonunda Türkiye'de en çok seyredilen filmler ve seyirci sayıları...

Kuru Otlar Üstüne vizyondaki ilk haftasında zirvede (29 Eylül-1 Ekim Türkiye gişe rakamları) - 1

10. Yüzüklerin Efendisi: Kral'ın Dönüşü

6.157

N-LIFE HABERLERİ

Kuru Otlar Üstüne vizyondaki ilk haftasında zirvede (29 Eylül-1 Ekim Türkiye gişe rakamları) - 2

9. Harry Potter ve Azkaban Tutsağı

6.157

Kuru Otlar Üstüne vizyondaki ilk haftasında zirvede (29 Eylül-1 Ekim Türkiye gişe rakamları) - 3

8. Kalp Estetiği

6.264

Kuru Otlar Üstüne vizyondaki ilk haftasında zirvede (29 Eylül-1 Ekim Türkiye gişe rakamları) - 4

7. Dehşetin Yüzü 2

10.272

Kuru Otlar Üstüne vizyondaki ilk haftasında zirvede (29 Eylül-1 Ekim Türkiye gişe rakamları) - 5

6. Kare Takımı: Gizemli Ada

13.468

Kuru Otlar Üstüne vizyondaki ilk haftasında zirvede (29 Eylül-1 Ekim Türkiye gişe rakamları) - 6

5. Yaratıcı

16.487

Kuru Otlar Üstüne vizyondaki ilk haftasında zirvede (29 Eylül-1 Ekim Türkiye gişe rakamları) - 7

4. Mucize Uğur Böceği ile Kara Kedi

27.776

Kuru Otlar Üstüne vizyondaki ilk haftasında zirvede (29 Eylül-1 Ekim Türkiye gişe rakamları) - 8

3. Cehennem Melekleri 4

36.244

Kuru Otlar Üstüne vizyondaki ilk haftasında zirvede (29 Eylül-1 Ekim Türkiye gişe rakamları) - 9

2. Paw Patrol: Süper Film

41.630

Kuru Otlar Üstüne vizyondaki ilk haftasında zirvede (29 Eylül-1 Ekim Türkiye gişe rakamları) - 10

1. Kuru Otlar Üstüne

70.157

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