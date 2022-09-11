'Kütahya'nın kalbi' tarihi aydınlatıyorlar

Haberler - Anadolu Ajansı | 11.09.2022 - 12:35 - Son Güncelleme : 11.09.2022 - 12:40
Havadan yapılan çekimlerde kalp şeklinde göründüğü için 'Kütahya'nın kalbi' adı verilen Tavşanlı ilçesindeki höyükte son dönemde bulunan eserler, bölgenin 8 bin yıllık tarihini ortaya seriyor.
Mayıs ayında başlayan ikinci kazı sezonunda Kütahya'nın bilinen en eski yerleşmesine ait izlere rastlandı. Son dönemde 3 bin 300 yıllık benzersiz bir mühür ve hançer, 4 bin 200 yıllık fındık kalıntıları ve mermer idollerin aralarında olduğu 500'e yakın arkeolojik eserin gün ışığına çıkarıldığı Tavşanlı Höyük'teki kazının yaklaşık 30 yıl süreceği tahmin ediliyor.
8 bin yıl önce kurulan Kütahya'nın ilk yerleşmesinin bataklık altında kaldığı biliniyor. Buraya yaklaşık 5 bin sene önce gelen insanların bataklığı kurutarak çok büyük bir şehir kurdukları yerleşim alanından çıkarılan benzersiz buluntuların, Batı Anadolu tarihini aydınlattığı belirtildi.
Kazının başkanlığını yürüten BŞEÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan, "Tavşanlı Höyük, Batı Anadolu'da pek de alışık olmadığımız büyük boyutuyla, yaklaşık 45 hektarlık yayılım alanıyla bölgenin önemli bir merkezi, belki de başkenti konumunda" dedi.
Alanın 4 metre altında günümüzden 8 bin yıl önce kurulmuş bir köy olduğu belirtildi. Fidan, Anadolu'nun en eski fındıklarını bulduklarını paylaşırken "Fındıkları, bu tabakanın biraz üstünde, günümüzden yaklaşık 4 bin 200 yıl öncesinde İlk Tunç Çağı'nın sonlarına ait bir kabın içinde ve çevresine dağılmış şekilde bulduk" ifadelerini kullandı.
4 bin 200 yıl öncesinde Yakın Doğu'da ve Anadolu'da kuraklığın yaşandığı ancak Tavşanlı'nın, zengin doğası ve su kaynakları sayesinde bundan etkilenmemiş gibi göründüğünü belirtildi.
Mührün üzerinde kürekleri olan tekne motifi Höyükte günümüze en yakın yani en üstteki dönemin, Hitit devrinin sonlarına rastlayan 3 bin 200 yıl öncesi olduğuna işaret eden Fidan, bu bölgede yerleşmenin dışında depolama ve çöp alanları tespit ettiklerini belirtti.
Mevsim şartları elverdiği takdirde bu sezonki çalışmaların ekim ayı sonuna kadar sürmesi bekleniyor.
İşte 'Kütahya'nın kalbi'nde yürütülen çalışmalardan görüntüler...