Lady Gaga role girince kendini kaybetti

"HİÇBİR OYUNCU KENDİNİ BU SINIRA ZORLAMAMALI"

Bunu oyunculuğa olan bağlılığını "yüceltmek" için söylemediğini belirten Lady Gaga, “Bence hiçbir oyuncu kendini bu sınıra zorlamamalı. Ben de hep neden bunu yaptığımı kendime sordum” diye konuşmuştu.

“Filmi tamamlarken bazı psikolojik zorluklar yaşadım” diyen Lady Gaga, “Otel odamda Reggiani gibi yaşıyor ve konuşuyordum. Sette onun gibi yaşıyor ve konuşuyordum. Bir gün İtalya’da bir şapkayla yürüyüşe çıktığımı hatırlıyorum. Yaklaşık iki ay boyunca hiç yürümemiştim ve panikledim. Film setindeyim zannettim” ifadesini kullanmıştı.