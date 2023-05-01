Lady Gaga role girince kendini kaybetti

Şarkıcılığın yanı sıra oyunculukta da yeteneğini kanıtlayan Lady Gaga, "Gucci Ailesi" (House of Gucci) filminde Patrizia Reggiani karakterine hayat verirken, rolün ruh sağlığına olan etkilerinden kurtulmak için çekimler bitene kadar bir psikiyatri hemşiresinden yardım almasıyla biliniyor. Şimdi benzer durum, Lady Gaga'nın yeni rolü için de geçerli.
Lady Gaga'nın yeni rolü, Joaquin Phoenix ile başrolleri paylaştığı "Joker"in merakla beklenen devamı "Joker: Folie à Deux" filminde canlandırdığı Harley Quinn.
Bu rolün 13 kez Grammy kazanan ünlü sanatçıyı yeniden psikolojik olarak uç noktalara ittiği ve onu bu yıl 13 Mart'taki Oscar performansını neredeyse iptal etmeye zorladığı öğrenildi.
Lady Gaga'nın Harley Quinn karakterinin ruh haliyle “fazla” bütünleştiği için gerçek hayatta zorluklar yaşadığı ortaya çıktı.
DailyMail'e konuşan bir kaynak, 37 yaşındaki Gaga'nın Joker'in kız arkadaşı karakterine bürünmek için "metot oyunculuğu" yöntemi kullandığını, "bipolar travma ve akıl sağlığı sorunlarıyla uğraşan bir insan" rolüne kendini fazlasıyla kaptırdığını anlattı.
Kaynak, 95. Oscar Ödülleri döneminde filmin çekimleri devam ettiğinden, Lady Gaga'nın Oscar’a katılıp katılmayacağını bile törenden sadece 48 saat önce bildirdiğini söyledi.
Kaynak, “Lady Gaga o sırada filmin en zor sahnelerini oynuyordu. Kafası tümüyle Harley ile kaplıydı. Karakteri zihninde yaşatarak kendini aşırı uçlara itmişti. Bu nedenle de Oscar töreninde sahneye kot ve tişörtle makyajsız çıkıp şarkı söyledi” dedi.
Lady Gaga, iki yıl önce "Gucci Ailesi" filminde Patrizia Reggiani karakterini canlandırmasının üzerinde bıraktığı etkileri anlatırken, “Karanlığı eve getiriyordum çünkü Reggiani'nin hayatı karanlıktı” ifadesini kullanmıştı. Filmin prodüksiyonundan önce bir ruh sağlığı uzmanı arayışına girdiğini belirten Lady Gaga, “Film çekimleri bitene kadar bir psikiyatri hemşirem vardı. Bunu yapmak zorunda olduğumu hissettim. Benim için daha güvenli olduğunu düşündüm” demişti.
Bunu oyunculuğa olan bağlılığını "yüceltmek" için söylemediğini belirten Lady Gaga, “Bence hiçbir oyuncu kendini bu sınıra zorlamamalı. Ben de hep neden bunu yaptığımı kendime sordum” diye konuşmuştu.
“Filmi tamamlarken bazı psikolojik zorluklar yaşadım” diyen Lady Gaga, “Otel odamda Reggiani gibi yaşıyor ve konuşuyordum. Sette onun gibi yaşıyor ve konuşuyordum. Bir gün İtalya’da bir şapkayla yürüyüşe çıktığımı hatırlıyorum. Yaklaşık iki ay boyunca hiç yürümemiştim ve panikledim. Film setindeyim zannettim” ifadesini kullanmıştı.