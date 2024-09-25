Lady Gaga'dan Joker 2 filmine özel albüm: Harlequin

Joaquin Phoenix ile başrollerini paylaştığı "Joker: İkili Delilik" filmiyle seyirciyle buluşmaya hazırlanan Lady Gaga yeni konsept albümünü duyurdu.

Lady Gaga'dan Joker 2 filmine özel albüm: Harlequin - 1

Todd Phillips’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Joaquin Phoenix ve Lady Gaga'nın başrolleri paylaştığı "Joker: İkili Delilik" filmi, Venedik Film Festivali'nde 12 dakika boyunca alkışlanmıştı.

Filmin başrol oyuncularından Lady Gaga, merakla beklenen yeni albümünü duyurdu.

Grammy ödüllü şarkıcı, albümün adının "Harlequin" olduğunu açıkladı. 

N-LIFE HABERLERİ

Lady Gaga'dan Joker 2 filmine özel albüm: Harlequin - 2

FİLMDEKİ ŞARKILAR BU ALBÜMDE

"Harlequin” adlı albüm, 27 Eylül'de müzikseverlerle buluşacak. "Joker: İkili Delilik" filminin müziklerine yer verecek albümde 13 şarkı bulunuyor.

Gaga filmde, "Harleen Quinzel / Harley Quinn" karakterine hayat verecek.

Gaga, müzikal elementlere sahip olacağı açıklanan film hakkında "Daha önce yaptığım hiçbir şeye benzemiyor" demişti.

Lady Gaga'dan Joker 2 filmine özel albüm: Harlequin - 3

ASIL ALBÜMÜ YOLDA

Gaga, 7. albümünün ilk şarkısının ise ekim ayında yayınlanacağını daha önce duyurmuştu. Şubat ayında müzikseverlerle buluşacak olan albümün adı henüz bilinmiyor.

Lady Gaga'dan Joker 2 filmine özel albüm: Harlequin - 4

JOKER 2 HAKKINDA

Arthur Fleck’in hayatına odaklanılan Joker filminin devam halkası olan "Joker: Folie à Deux" 4 Ekim 2024'te izleyici ile buluşacak.

Başrollerini Joaquin Phoenix ile Lady Gaga'nın paylaştığı filmin yönetmen koltuğunda Todd Phillips oturuyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Catherine Keener, Brendan Gleeson, Zazie Beetz ve Steve Coogan gibi Oscar ve Emmy adayı isimler bulunuyor.

Lady Gaga'dan Joker 2 filmine özel albüm: Harlequin - 5

NE KADAR KAZANACAKLAR?

İddialara göre, Lady Gaga filmden 12 milyon dolar kazanacak. İlk Joker filmiyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanan Joaquin Phoenix ise 20 milyon dolar kazanacak.

Lady Gaga'dan Joker 2 filmine özel albüm: Harlequin - 6

İLK FİLME DAİR

Açıklam

İLK FİLME DAİR

Aslında Joker'in (2019) devam filminin yapılması planlanmamıştı. Yapım maliyeti 62,5 milyon dolar olan filmin küresel çapta 1 milyar dolar hasılata ulaşması ve Phoenix’in Oscar’da En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alması, ikinci bir film ihtimalini artırmış oldu.

Warner Bros’un yapımcılığını üstlendiği ilk Joker filmi, DC dünyasının en ünlü kötü karakterlerinden bir olan Joker’in trajik hikayesini konu alıyordu. Komedyen olmaya çalışan ve yarı zamanlı palyaçoluk yapan Arthur Fleck adındaki karakterin psikolojik sorunlarını ele alan film, karanlık ve dramatik tonuyla eleştirmenlerden ve seyircilerden tam not almıştı.

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