Lady Gaga'dan Joker 2 filmine özel albüm: Harlequin
Joaquin Phoenix ile başrollerini paylaştığı "Joker: İkili Delilik" filmiyle seyirciyle buluşmaya hazırlanan Lady Gaga yeni konsept albümünü duyurdu.
Todd Phillips’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Joaquin Phoenix ve Lady Gaga'nın başrolleri paylaştığı "Joker: İkili Delilik" filmi, Venedik Film Festivali'nde 12 dakika boyunca alkışlanmıştı.
Filmin başrol oyuncularından Lady Gaga, merakla beklenen yeni albümünü duyurdu.
Grammy ödüllü şarkıcı, albümün adının "Harlequin" olduğunu açıkladı.