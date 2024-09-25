Lady Gaga'dan Joker 2 filmine özel albüm: Harlequin

İLK FİLME DAİR

Açıklam

İLK FİLME DAİR

Aslında Joker'in (2019) devam filminin yapılması planlanmamıştı. Yapım maliyeti 62,5 milyon dolar olan filmin küresel çapta 1 milyar dolar hasılata ulaşması ve Phoenix’in Oscar’da En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alması, ikinci bir film ihtimalini artırmış oldu.

Warner Bros’un yapımcılığını üstlendiği ilk Joker filmi, DC dünyasının en ünlü kötü karakterlerinden bir olan Joker’in trajik hikayesini konu alıyordu. Komedyen olmaya çalışan ve yarı zamanlı palyaçoluk yapan Arthur Fleck adındaki karakterin psikolojik sorunlarını ele alan film, karanlık ve dramatik tonuyla eleştirmenlerden ve seyircilerden tam not almıştı.