Lady Gaga'nın Joker filmindeki performansına övgü yağdı
Todd Phillips’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Joaquin Phoenix ve Lady Gaga'nın başrolleri paylaştığı "Joker: İkili Delilik" için geri sayım devam ediyor. Lady Gaga'nın filmdeki performansına övgü yağdı.
Arthur Fleck’in hayatına odaklanılan Joker filminin devam halkası olan "Joker: Folie à Deux" (Joker: İkili Delilik) 4 Ekim 2024'te gösterime girecek.
Filmin hikayesine dair bilgi verilmese de Joker'in müzikal elementlere sahip drama türünde bir film olacağı belirtildi.