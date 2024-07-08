Lady Gaga'nın Joker filmindeki performansına övgü yağdı

"AKLINIZI BAŞINIZDAN ALACAK"

Gaga'nın oyunculuğu karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Maisler "Gaga cidden çok iyi. Aklınızı başınızdan alacak. Lady Gaga'yı ben önermemiştim. Benim fikrim değildi. Yönetmen onu seçti. Ama şunu söyleyebilirim ki çok şaşırtıcı bir oyuncu! Gözlerimle gördüm ve çok şaşırdım" dedi.

Francine şöyle devam etti:

"Yani hepimiz onun "A Star is Born"da neler yapabileceğini gördük. Ama bu… Cidden çok iyi. Joaquin aklınızı başınızdan alıyor ama ona ayak uydurabilmesi ve gerçek olabilmesi onun iyi olduğunu gösteriyor."