Lady Gaga'nın Joker filmindeki performansına övgü yağdı

Todd Phillips’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Joaquin Phoenix ve Lady Gaga'nın başrolleri paylaştığı "Joker: İkili Delilik" için geri sayım devam ediyor. Lady Gaga'nın filmdeki performansına övgü yağdı.

Lady Gaga'nın Joker filmindeki performansına övgü yağdı - 1

Arthur Fleck’in hayatına odaklanılan Joker filminin devam halkası olan "Joker: Folie à Deux" (Joker: İkili Delilik) 4 Ekim 2024'te gösterime girecek.

Filmin hikayesine dair bilgi verilmese de Joker'in müzikal elementlere sahip drama türünde bir film olacağı belirtildi.

N-LIFE HABERLERİ

Lady Gaga'nın Joker filmindeki performansına övgü yağdı - 2

Filmde Harleen Quinzel / Harley Quinn karakterine Lady Gaga hayat verecek. Son olarak Margot Robbie'nin canlandırdığı karaktere Gaga'nın nasıl bir yorum getireceği ise merak ediliyor.

Setten gelen görüntülerin ardından Gaga'nın nasıl bir performans sergileceği merak konusu olmaya devam ederken filmin oyuncu seçiminden sorumlu Francine Maisler, Gaga'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Lady Gaga'nın Joker filmindeki performansına övgü yağdı - 3

"AKLINIZI BAŞINIZDAN ALACAK"

Gaga'nın oyunculuğu karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Maisler "Gaga cidden çok iyi. Aklınızı başınızdan alacak. Lady Gaga'yı ben önermemiştim. Benim fikrim değildi. Yönetmen onu seçti. Ama şunu söyleyebilirim ki çok şaşırtıcı bir oyuncu! Gözlerimle gördüm ve çok şaşırdım" dedi.

Francine şöyle devam etti:

"Yani hepimiz onun "A Star is Born"da neler yapabileceğini gördük. Ama bu… Cidden çok iyi. Joaquin aklınızı başınızdan alıyor ama ona ayak uydurabilmesi ve gerçek olabilmesi onun iyi olduğunu gösteriyor."

Lady Gaga'nın Joker filmindeki performansına övgü yağdı - 4

YAŞ SINIRI GETİRİLDİ

Filme Amerikan Sinema Filmleri Derneği (The Motion Picture Association) tarafından yaş sınırı getirildi. Film, "R Rated" yani 17 yaş üstüne hitap eden yetişkinlere yönelik filmler kategorisine dahil oldu. Bu yaş ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor.

Film, cinsellik, çıplaklık ve şiddet gibi şeyler içermesi nedeniyle bu derecelendirmeyi aldı. Serinin ilk filmi elde ettiği "1 milyar 74 milyon 458 bin 282 dolar" hasılat ile 17 yaş sınırlı tüm zamanların en yüksek hasılatlı filmi oldu.

Filmde, Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland and Harry Lawtey gibi isimler yer alacak.

Lady Gaga'nın Joker filmindeki performansına övgü yağdı - 5

İLK FİLME DAİR

Aslında Joker'in (2019) devam filminin yapılması planlanmamıştı. Yapım maliyeti 62,5 milyon dolar olan filmin küresel çapta 1 milyar dolar hasılata ulaşması ve Phoenix’in Oscar’da En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alması, ikinci bir film ihtimalini artırmış oldu.

Warner Bros’un yapımcılığını üstlendiği ilk Joker filmi, DC dünyasının en ünlü kötü karakterlerinden bir olan Joker’in trajik hikayesini konu alıyordu. Komedyen olmaya çalışan ve yarı zamanlı palyaçoluk yapan Arthur Fleck adındaki karakterin psikolojik sorunlarını ele alan film, karanlık ve dramatik tonuyla eleştirmenlerden ve seyircilerden tam not almıştı.

Lady Gaga'nın Joker filmindeki performansına övgü yağdı - 6

Öte yandan, 97. Oscar Ödülleri 2 Mart 2025'te sahiplerini bulacak. Hangi filmlerin Oscar yarışında yer alacağı konuşulmaya başlandı bile. Oscar'a aday gösterilebilecek filmler arasında Haluk Bilginer ile Angelina Jolie'nin başrollerini paylaştığı "Maria" filmi de yer alıyor. 

Listede yer alan filmlerden biri de Joaquin Phoenix ve Lady Gaga'nın başrolleri paylaştığı Joker: İkili Delilik filmi.

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