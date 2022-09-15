Laodikya Antik Kenti'nin kalıntıları arkeoparkta sergilenecek

Haberler - Anadolu Ajansı | 15.09.2022 - 14:08 - Son Güncelleme : 15.09.2022 - 14:23
Konya'da, geçmişi antik çağlara dayanan, Roma ve Bizans İmparatorluğunun önemli merkezlerinden Laodikya Antik Kenti'nin kalıntılarıyla arkeopark oluşturmak için çalışma yürütülüyor.
Yazıtlı taşları, gymnasiumu, Roma hamamı, antik kilisesi, antik mermer ocağı, maden galerileri ve onlarca kültür varlığını barındıran Laodikya'nın bulunduğu Sarayönü ilçesi Ladik Mahallesi, sokaklarında sıklıkla görülen sütunları ve kaideleriyle açık hava müzesini andırıyor.
Mahalleye ve çevre yerleşim yerlerine yayılan, devşirme malzeme olarak başka yapılarda da kullanılan, köşe başlarını, mezarlıkları, tarihi kuyular ile çeşmeleri süsleyen antik kalıntılarla arkeopark oluşturulması için Konya Müzeler Müdürlüğü ve Sarayönü Belediyesi iş birliğinde çalışma yürütülüyor.
Antik kentin ilçenin kültür varlıkları bakımından Konya'nın en zengin bölgelerinden biri olduğu ve antik kalıntılarla iki arkeopark oluşturulacağı biliniyor.
Ağırlıkla sunak tipli yazıtlı mezar taşlarının ve bina kitabelerinin restorasyon, konservasyon ve epikrafi çalışmalarının ardından taşların hangi yapıya, kime ve hangi döneme ait olduğunu netleştirecek.
Kent geçmişinin Helenistik döneme uzandığına dikkati çekilirken kalıntılardan yola çıkarak özellikle 12. yüzyılda bu bölgede çok güçlü ve yoğun bir Bizans yerleşkesi olduğunu gözlemlendi.
Laodikya'nın Roma Dönemi'nde kent unvanı aldığını ve kendi adına sikke bastırdığı biliniyor. Çalışmalar derinleştikçe kentin sahip olduğu varlıkların ortaya çıkması bekleniyor.
Çok geniş bir bölgeye yayılan çalışmalarda 500'ün üzerinde taş eseri koruma altına aldığı biliniyor.
İşte Laodikya Antik Kenti'nden görüntüler...
Konya Müzeler Müdürlüğü Arkeoloğu ve Arkeopark Proje Koordinatörü Hasan Uğuz, AA muhabirine, ilçenin kültür varlıkları bakımından Konya'nın en zengin bölgelerinden olduğunu, antik kalıntılarla iki arkeopark oluşturmak için çalıştıklarını söyledi.