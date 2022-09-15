Laodikya Antik Kenti'nin kalıntıları arkeoparkta sergilenecek

DEŞİFRE ÇALIŞMALARI PLANLANIYOR

Ağırlıkla sunak tipli yazıtlı mezar taşlarının ve bina kitabelerinin restorasyon, konservasyon ve epikrafi çalışmalarının ardından taşların hangi yapıya, kime ve hangi döneme ait olduğunu netleştirecek.