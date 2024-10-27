Leonardo DiCaprio, Kamala Harris'e destek verdiğini açıkladı

DiCaprio, Harris'in "ABD tarihindeki en önemli iklim eylemine öncülük ettiğini, bunların arasında Enflasyon Düşürme Yasası'nın (IRA) da bulunduğunu" söyledi ve Harris'in 2050 yılına kadar sıfır emisyona ulaşma ve aynı zamanda gezegenimizi kurtarmaya da yardımcı olan yeşil bir ekonomi kurma hedeflerine dikkat çekti.