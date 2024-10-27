Leonardo DiCaprio, Kamala Harris'e destek verdiğini açıkladı

Son olarak Martin Scorsese imzalı Dolunay Katilleri filmiyle adından söz ettiren Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio, seçim yarışında Kamala Harris'e destek verdiğini açıkladı.

Leonardo DiCaprio, Kamala Harris'e destek verdiğini açıkladı - 1

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçimleri için geri sayım sürüyor. Hollywood'un usta oyuncularından Leonardo DiCaprio, Demokratların adayı Kamala Harris'e destek verdiğini açıkladı.

Oscar ödüllü yıldız, Instagram'da paylaştığı bir videoda son zamanlarda yaşanan Helene ve Milton kasırgalarının verdiği zararı ele alarak "bu doğal olmayan afetler iklim değişikliğinden kaynaklandı" dedi.

N-LIFE HABERLERİ

Leonardo DiCaprio, Kamala Harris'e destek verdiğini açıkladı - 2

"TRUMP GERÇEKLERİ İNKAR EDİYOR"

Ünlü oyuncu sözlerine "Donald Trump gerçekleri inkar etmeye devam ediyor. Bilimi inkar etmeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'ni Paris İklim Anlaşması'dan çekti ve çevreyi koruma önlemlerini azalttı" diyerek devam etti.

Leonardo DiCaprio, Kamala Harris'e destek verdiğini açıkladı - 3

Usta aktör, "İklim değişikliği dünyayı öldürüyor ve ekonomimizi mahvediyor. Ekonomimizi, gezegenimizi ve kendimizi kurtarmak için cesur bir adım atmamız gerekiyor. Bu yüzden Kamala Harris'e oy vereceğim" diye ekledi.

Leonardo DiCaprio, Kamala Harris'e destek verdiğini açıkladı - 4

DiCaprio, Harris'in "ABD tarihindeki en önemli iklim eylemine öncülük ettiğini, bunların arasında Enflasyon Düşürme Yasası'nın (IRA) da bulunduğunu" söyledi ve Harris'in 2050 yılına kadar sıfır emisyona ulaşma ve aynı zamanda gezegenimizi kurtarmaya da yardımcı olan yeşil bir ekonomi kurma hedeflerine dikkat çekti.

Leonardo DiCaprio, Kamala Harris'e destek verdiğini açıkladı - 5

SEVGİLİSİNİ AİLESİYLE TANIŞTIRDI

Öte yandan, DiCaprio özel yaşamıyla da sık sık gündeme geliyor. Bir dönem Gigi Hadid ile birlikte olduğu iddia edilen 49 yaşındaki oyuncu, İtalyan model Vittoria Ceretti ile aşk yaşıyor.

TMZ'nin haberine göre, ünlü aktör ve 25 yaşındaki model İtalya'da. DiCaprio ve Ceretti, Roma'da bir restoranda görüntülendi.

Leonardo DiCaprio, Kamala Harris'e destek verdiğini açıkladı - 6

İkiliye akşam yemeğinde modelin annesi ve aktörün üvey babası eşlik etti. Oyuncu ile model, yaklaşık bir senedir aşk yaşıyor. Birlikte sık sık birlikte görüntülenen çift henüz ilişkilerini doğrulamadı veya kırmızı halıda birlikte poz vermedi.

DiCaprio'nun, annesi ile sevgilisini tanıştırdığı da iddialar arasında.

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