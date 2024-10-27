Leonardo DiCaprio, Kamala Harris'e destek verdiğini açıkladı
Son olarak Martin Scorsese imzalı Dolunay Katilleri filmiyle adından söz ettiren Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio, seçim yarışında Kamala Harris'e destek verdiğini açıkladı.
ABD'de 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçimleri için geri sayım sürüyor. Hollywood'un usta oyuncularından Leonardo DiCaprio, Demokratların adayı Kamala Harris'e destek verdiğini açıkladı.
Oscar ödüllü yıldız, Instagram'da paylaştığı bir videoda son zamanlarda yaşanan Helene ve Milton kasırgalarının verdiği zararı ele alarak "bu doğal olmayan afetler iklim değişikliğinden kaynaklandı" dedi.