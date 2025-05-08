Liam Payne'in serveti ortaya çıktı | Balkondan düşerek hayatını kaybeden yıldız vasiyet yazmamış

LIAM PAYNE KİMDİR?

Payne, Buenos Aires'teki bir otel balkonundan düşerek 31 yaşında öldü. Payne'in ölümüyle bağlantılı olarak beş kişi suçlandı. Üçü hakkındaki suçlamalar düşürüldü. Payne'in ölümü, müzik dünyasını ve 2010'ların en başarılı pop gruplarından biri olan One Direction'ın milyonlarca hayranını şaşkınlığa uğrattı.

Payne, 2008 ve 2010'da "The X Factor" adlı şarkı yarışmasına katılmış, 2010'da yarışmaya katılan Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson ve Niall Horan ile bir araya gelerek One Direction grubunu kurmuştu.

70 milyonun üzerindeki albüm satışıyla, tüm zamanların en çok satan erkek grubu ünvanını alan One Direction, Malik'in ayrılmasıyla dağılma sürecine girmiş, grup üyeleri 2017'den itibaren solo çalışmalar yürütmeye başlamıştı.

Grupla birlikte 200'ün üzerinde ödül kazanan Payne, bu tarihten sonra çıkardığı teklilerde ve albümlerinde Ed Sheeran, Rita Ora, French Montana ve J Balvin gibi isimlerle çalışmıştı.