Liam Payne'in serveti ortaya çıktı | Balkondan düşerek hayatını kaybeden yıldız vasiyet yazmamış

İngiliz pop müzik grubu One Direction'ın eski üyelerinden Liam Payne 31 yaşında Arjantin'de hayatını kaybetti. Balkondan düşerek hayatını kaybeden şarkıcının serveti açıklandı.

Liam Payne'in serveti ortaya çıktı | Balkondan düşerek hayatını kaybeden yıldız vasiyet yazmamış - 1

One Direction grubunun eski üyesi 31 yaşındaki Liam Payne, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki bir otelin üçüncü katından düşerek hayatını kaybetti.

N-LIFE HABERLERİ

Liam Payne'in serveti ortaya çıktı | Balkondan düşerek hayatını kaybeden yıldız vasiyet yazmamış - 2

Payne'in ölümünden sonra polis, otel odasında uyuşturucu maddesi ve hasar görmüş eşyalar buldu. Buenos Aires Güvenlik Bakanlığı İletişim Direktörü Pablo Policicchio, Associated Press'e yaptığı açıklamada Payne'in "odasının balkonundan atladığını ifade etti.

Liam Payne'in serveti ortaya çıktı | Balkondan düşerek hayatını kaybeden yıldız vasiyet yazmamış - 3

Ekim ayında yaşamını yitiren yıldızın serveti ortaya çıktı. BBC'nin haberine göre, 31 yaşındaki şarkıcı geride yaklaşık 24 milyon sterlin değerinde mülk ve eşya bıraktı.

One Direction üyesinin vasiyet bırakmadığı belirtildi. Hiç evlilik yapmayan Payne'in şarkıcı Cheryl ile birlikteliğinden 8 yaşında Bear adında bir oğlu var.

Liam Payne'in serveti ortaya çıktı | Balkondan düşerek hayatını kaybeden yıldız vasiyet yazmamış - 4

MİRASINI ONLAR YÖNETECEK

Payne'in iki yıldan fazla süredir aşk yaşadığı şarkıcı Cheryl ve avukat Richard Bray, Payne'in mirasının yöneticileri olarak atandı. İkili, Payne'in mirasını yönetecek ancak henüz sınırlı yetkileri var.

Liam Payne'in serveti ortaya çıktı | Balkondan düşerek hayatını kaybeden yıldız vasiyet yazmamış - 5

BBC'nin elde ettiği miras belgelerine göre, Payne'in mirasının toplam değeri 28,6 milyon sterlin. Ancak borçlar ve masraflar düşüldüğünde şarkıcının mirası 24,3 milyon sterline düşüyor.

Şarkıcı Cheryl ve avukat Bray'e, "ölen kişinin mirasını koruma yetkisi" verildiği ifade edildi.

Liam Payne'in serveti ortaya çıktı | Balkondan düşerek hayatını kaybeden yıldız vasiyet yazmamış - 6

LIAM PAYNE KİMDİR?

Payne, Buenos Aires'teki bir otel balkonundan düşerek 31 yaşında öldü. Payne'in ölümüyle bağlantılı olarak beş kişi suçlandı. Üçü hakkındaki suçlamalar düşürüldü. Payne'in ölümü, müzik dünyasını ve 2010'ların en başarılı pop gruplarından biri olan One Direction'ın milyonlarca hayranını şaşkınlığa uğrattı.

Payne, 2008 ve 2010'da "The X Factor" adlı şarkı yarışmasına katılmış, 2010'da yarışmaya katılan Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson ve Niall Horan ile bir araya gelerek One Direction grubunu kurmuştu. 

70 milyonun üzerindeki albüm satışıyla, tüm zamanların en çok satan erkek grubu ünvanını alan One Direction, Malik'in ayrılmasıyla dağılma sürecine girmiş, grup üyeleri 2017'den itibaren solo çalışmalar yürütmeye başlamıştı. 

Grupla birlikte 200'ün üzerinde ödül kazanan Payne, bu tarihten sonra çıkardığı teklilerde ve albümlerinde Ed Sheeran, Rita Ora, French Montana ve J Balvin gibi isimlerle çalışmıştı.

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