Linyit sahasındaki arkeolojik kazılar Karya medeniyetine ışık tutuyor

İlçede yerli kaynaklarla elektrik üretimi yapılan Yeniköy ve Kemerköy Termik santrallerine linyit sağlayan maden sahasındaki arkeolojik çalışmalar, yıl boyunca devam ediyor. Çalışmalar, 5 bin yıllık tarih ve kültürel değerlerin ortaya çıkarılmasını sağlıyor.