Linyit sahasındaki arkeolojik kazılar Karya medeniyetine ışık tutuyor

Muğla'nın Milas ilçesinde, termik santrallere linyit sağlayan bölgede devam eden arkeolojik kurtarma kazıları, 5 bin yıllık tarihi dönem ile Karya medeniyetinin bilinmeyenlerini gün yüzüne çıkarıyor.
İlçede yerli kaynaklarla elektrik üretimi yapılan Yeniköy ve Kemerköy Termik santrallerine linyit sağlayan maden sahasındaki arkeolojik çalışmalar, yıl boyunca devam ediyor. Çalışmalar, 5 bin yıllık tarih ve kültürel değerlerin ortaya çıkarılmasını sağlıyor.
Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ (YK Enerji) Kurtarma Kazıları Bilimsel Danışmanı Doç. Dr. Bekir Özer, AA muhabirine, çalışmaların, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğünün izni, YK Enerjinin desteğiyle yapıldığını anlattı.
Milas Müze Müdürlüğü başkanlığında sürdürülen kurtarma kazılarının arkeolojik açıdan verimli geçtiğini ifade eden Özer, "10 yılı aşkın süredir devam eden kurtarma kazılarında Erken Tunç, Geç Geometrik, Arkaik, Klasik, Helenistik, Roma ve Doğu Roma dönemlerine tarihlenen farklı tiplerde mezarlar, zeytinyağı işlikleri, mimari yapılar, gündelik kullanım için eşyalar gibi kültürel değerlere ulaşıldı" dedi.
Özer, linyit sahalarında yıl boyu süren çalışmalarda hala ezberi bozan verilere ve kültürel değerlere ulaştıklarını söyledi.