Los Angeles mağdurları için yardım konseri: Onlarca sanatçı sahne alacak

Los Angeles'ta şiddetli kuraklık ve kuvvetli rüzgarların da etkisiyle 7 Ocak'ta Pacific Palisades bölgesinde başlayan, Eaton, Hurst, Sunset ve Woodley bölgeleri başta olmak üzere hızla çevreye yayılan orman yangınlarında bugüne kadar en az 25 kişi hayatını kaybetti, 12'den fazla kişiden haber alınamıyor ve on binlerce kişi de tahliye edilmek zorunda kaldı.