Los Angeles mağdurları için yardım konseri: Onlarca sanatçı sahne alacak

ABD'nin Kaliforniya eyaleti tarihin en büyük ve yıkıcı yangınlarından birini yaşarken, bu ay sonunda Los Angeles için yardım konseri düzenlenecek. 30 Ocak'ta düzenlenecek olan FireAid konserinde Billie Eilish, Lady Gaga, Red Hot Chili Peppers, Pink gibi sanatçılar yer alacak. Konser eşzamanlı olarak birçok platformda canlı yayınlanacak.

Los Angeles mağdurları için yardım konseri: Onlarca sanatçı sahne alacak - 1

Los Angeles'ta şiddetli kuraklık ve kuvvetli rüzgarların da etkisiyle 7 Ocak'ta Pacific Palisades bölgesinde başlayan, Eaton, Hurst, Sunset ve Woodley bölgeleri başta olmak üzere hızla çevreye yayılan orman yangınlarında bugüne kadar en az 25 kişi hayatını kaybetti, 12'den fazla kişiden haber alınamıyor ve on binlerce kişi de tahliye edilmek zorunda kaldı.

N-LIFE HABERLERİ

Los Angeles mağdurları için yardım konseri: Onlarca sanatçı sahne alacak - 2

Binlerce dönüm alanın kül olduğu yangınlarda toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Orman yangınları başladığından bu yana ünlü isimler de yerlerinden edilen veya evlerini kaybedenlere yardım etmek için milyonlarca bağışta bulundu.

Los Angeles mağdurları için yardım konseri: Onlarca sanatçı sahne alacak - 3

Şimdi ise birçok ünlü isim yangın mağdurları için konser verecek.

Ayın sonunda müzik ve dayanışma gecesi olarak tanımlanan FireAid yardım konserinde Lady Gaga, Billie Eilish, Katy Perry, Red Hot Chili Peppers, Green Day ve Joni Mitchell gibi isimler yer alacak.

Los Angeles mağdurları için yardım konseri: Onlarca sanatçı sahne alacak - 4

NE ZAMAN VE NEREDE?

FireAid yardım konseri 30 Ocak Perşembe günü saat 18:00'da Los Angeles'ta gerçekleşecek.

Etkinliğe hem Intuit Dome hem de Kia Forum ev sahipliği yapacak.

Los Angeles mağdurları için yardım konseri: Onlarca sanatçı sahne alacak - 5

KİMLER SAHNE ALACAK? 

FireAid'de sahne alacak sanatçılar arasında Billie Eilish ve Finneas, Jelly Roll, Katy Perry, Lady Gaga ve P!nk yer alıyor.

Konsere katılacak diğer sanatçılar arasında Earth, Wind & Fire, Gracie Abrams, Green Day, Gwen Stefani, Joni Mitchell, Lil Baby, Red Hot Chili Peppers, Rod Stewart, Sting, Stephen Stills, Stevie Nicks ve Tate McRae yer alacak .

Los Angeles mağdurları için yardım konseri: Onlarca sanatçı sahne alacak - 6

Dave Matthews ve John Mayer da ilk kez birlikte sahne alacak.

Sahneye çıkacak isimler arasında Alanis Morissette, Anderson .Paak, Dawes, Graham Nash, John Fogerty, Olivia Rodrigo, Peso Pluma, Stevie Wonder ve The Black Crowes da yer alıyor.

Los Angeles mağdurları için yardım konseri: Onlarca sanatçı sahne alacak - 7

CANLI YAYINLANACAK

FireAid, Apple Music, Apple TV, Max, iHeartRadio, KTLA+, Netflix/Tudum, Paramount+, Prime Video, Twitch'teki Amazon Müzik Kanalı, SiriusXM, Spotify, SoundCloud, Veeps ve YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

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