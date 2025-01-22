Los Angeles mağdurları için yardım konseri: Onlarca sanatçı sahne alacak
ABD'nin Kaliforniya eyaleti tarihin en büyük ve yıkıcı yangınlarından birini yaşarken, bu ay sonunda Los Angeles için yardım konseri düzenlenecek. 30 Ocak'ta düzenlenecek olan FireAid konserinde Billie Eilish, Lady Gaga, Red Hot Chili Peppers, Pink gibi sanatçılar yer alacak. Konser eşzamanlı olarak birçok platformda canlı yayınlanacak.
Los Angeles'ta şiddetli kuraklık ve kuvvetli rüzgarların da etkisiyle 7 Ocak'ta Pacific Palisades bölgesinde başlayan, Eaton, Hurst, Sunset ve Woodley bölgeleri başta olmak üzere hızla çevreye yayılan orman yangınlarında bugüne kadar en az 25 kişi hayatını kaybetti, 12'den fazla kişiden haber alınamıyor ve on binlerce kişi de tahliye edilmek zorunda kaldı.