Galeri

Louis Tomlinson İstanbul'u salladı

Haberler | 02.07.2022 - 10:11

Türkiye'de büyük bir hayran kitlesine sahip İngiliz-İrlandalı müzik grubu One Direction'ın eski üyesi Louis Tomlinson, solo projesi ile ilk kez İstanbul'da konser verdi. Yıldız şarkıcı son şarkısını söylerken seyircinin arasına indi.

Louis Tomlinson İstanbul'u salladı - 1

2020 yılında ilk solo albümünü yayınlayan Louis Tomlinson, TemaCC ve Smiley Strawberry organizasyonu ile Küçükçiftlik Park'ta sahne aldı.

Louis Tomlinson İstanbul'u salladı - 2

Hayranlarının yıllardır heyecanla beklediği Tomlinson'un konserinin giriş sırası erken saatlerde KüçükÇiflik Park'ın önünden Dolmabahçe'ye kadar uzadı.

Louis Tomlinson İstanbul'u salladı - 3

Yoğun ilginin yaşandığı konserde sanatçı, yaklaşık 1,5 saat sahnede kaldı.

Louis Tomlinson İstanbul'u salladı - 4

Tomlinson, konserde ayrıca son şarkısı 'Kill My Mind'i seslendirirken seyircilerinin arasına indi.

Louis Tomlinson İstanbul'u salladı - 5

İstanbul'un muhteşem bir şehir olduğundan ve en kısa sürede yeniden gelmek istediğinden bahseden Tomlinson'un hayranları, konserde sanatçıya birçok sürpriz yaptı.

Louis Tomlinson İstanbul'u salladı - 6

Tomlinson, konser sonrası ise İskender Kebap yedi.

Louis Tomlinson İstanbul'u salladı - 7

İşte konserden öne çıkan diğer kareler...

Louis Tomlinson İstanbul'u salladı - 8
Louis Tomlinson İstanbul'u salladı - 9
Louis Tomlinson İstanbul'u salladı - 10
Louis Tomlinson İstanbul'u salladı - 11
Louis Tomlinson İstanbul'u salladı - 12
Louis Tomlinson İstanbul'u salladı - 13
Louis Tomlinson İstanbul'u salladı - 14
Louis Tomlinson İstanbul'u salladı - 15
Louis Tomlinson İstanbul'u salladı - 16
Louis Tomlinson İstanbul'u salladı - 17
Louis Tomlinson İstanbul'u salladı - 18
Louis Tomlinson İstanbul'u salladı - 19
Louis Tomlinson İstanbul'u salladı - 20

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER