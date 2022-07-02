Louis Tomlinson İstanbul'u salladı

Haberler | 02.07.2022 - 10:11
2020 yılında ilk solo albümünü yayınlayan Louis Tomlinson, TemaCC ve Smiley Strawberry organizasyonu ile Küçükçiftlik Park'ta sahne aldı.
Hayranlarının yıllardır heyecanla beklediği Tomlinson'un konserinin giriş sırası erken saatlerde KüçükÇiflik Park'ın önünden Dolmabahçe'ye kadar uzadı.
Yoğun ilginin yaşandığı konserde sanatçı, yaklaşık 1,5 saat sahnede kaldı.
Tomlinson, konserde ayrıca son şarkısı 'Kill My Mind'i seslendirirken seyircilerinin arasına indi.
İstanbul'un muhteşem bir şehir olduğundan ve en kısa sürede yeniden gelmek istediğinden bahseden Tomlinson'un hayranları, konserde sanatçıya birçok sürpriz yaptı.
Tomlinson, konser sonrası ise İskender Kebap yedi.
İşte konserden öne çıkan diğer kareler...