M.Ö. 5500'e uzanıyor: Denizli'de Hellenistik döneme ait renkli heykeller bulundu

Denizli'deki Laodikya Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında renkli "Skylla Grubu" heykelleri bulundu. Hellenistik Dönemin barok stilini yansıtan ve orijinal boyalarıyla günümüze ulaşan nadide eserler sanat tarihi bakımından oldukça önemli görülüyor.

M.Ö. 5500'e uzanıyor: Denizli'de Hellenistik döneme ait renkli heykeller bulundu - 1

Geçmişi M.Ö. 5500'e kadar uzanan ve İncil'de de adı geçen 7 kiliseden birinin bulunduğu Laodikya Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor.

Batı Tiyatrosu alanında sürdürülen kazı çalışmalarında bu yıl Yunan ve Roma mitolojisinde geçen tıp tanrısı Asklepios'un heykeli ile kızı Hygieia'ya ait heykelin başı bulunmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

M.Ö. 5500'e uzanıyor: Denizli'de Hellenistik döneme ait renkli heykeller bulundu - 2

Sahne binasının restorasyon alanında devam eden kazı çalışmalarında ise bu sefer renkli 'Skylla Grubu' heykelleri bulundu. Eserin gün yüzüne çıkarılması arkeologları heyecanlandırdı. Skylla Grubu heykelleri, titiz bir çalışma ile bulunduğu yerden çıkarıldı.


M.Ö. 5500'e uzanıyor: Denizli'de Hellenistik döneme ait renkli heykeller bulundu - 3

HELLENİSTİK DÖNEM'İN BAROK STİLİNİ YANSITIYOR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk arkeolojisinin en kapsamlı ve iddialı projesi olan, 'Geleceğe Miras' uygulamamız meyvelerini vermeye devam ediyor" açıklaması yaptı. 

M.Ö. 5500'e uzanıyor: Denizli'de Hellenistik döneme ait renkli heykeller bulundu - 4

Heykellerin Hellenistik Dönem'in barok stilini yansıttığını  ve orijinal boyalarıyla günümüze ulaşan nadide eserler olması bakımından oldukça önemli olduğunu belirten Ersoy "Projede çalışan Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı ve Laodikeia kazı ekibimize gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

DAHA FAZLA GÖSTER