M.Ö. 5500'e uzanıyor: Denizli'de Hellenistik döneme ait renkli heykeller bulundu

HELLENİSTİK DÖNEM'İN BAROK STİLİNİ YANSITIYOR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk arkeolojisinin en kapsamlı ve iddialı projesi olan, 'Geleceğe Miras' uygulamamız meyvelerini vermeye devam ediyor" açıklaması yaptı.