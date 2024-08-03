M.Ö. 5500'e uzanıyor: Denizli'de Hellenistik döneme ait renkli heykeller bulundu
Denizli'deki Laodikya Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında renkli "Skylla Grubu" heykelleri bulundu. Hellenistik Dönemin barok stilini yansıtan ve orijinal boyalarıyla günümüze ulaşan nadide eserler sanat tarihi bakımından oldukça önemli görülüyor.
Geçmişi M.Ö. 5500'e kadar uzanan ve İncil'de de adı geçen 7 kiliseden birinin bulunduğu Laodikya Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor.
Batı Tiyatrosu alanında sürdürülen kazı çalışmalarında bu yıl Yunan ve Roma mitolojisinde geçen tıp tanrısı Asklepios'un heykeli ile kızı Hygieia'ya ait heykelin başı bulunmuştu.