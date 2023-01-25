Madonna'nın hayatını anlatan film rafa kaldırıldı

"SANKİ UZUVLARIMI KOPARMAK GİBİ"

Madonna, film projesini 2020'de duyurmuş, senaristler filmi yazmaya başlamıştı. Şarkıcı, Juno filminin Oscar ödüllü senaristi Diablo Cody ve Secretary filminin yazarı Erin Cressida Wilson ile anlaşmıştı.

Geçen yaz senaryo hakkında konuşan Madonna, "Çok uzun bir senaryom var ve onu kısaltmak benim için çok zor. Yavaş yavaş kısaltıyorum ama bu, sanki uzuvlarımı koparmak gibi" demişti.