Madonna'nın hayatını anlatan film rafa kaldırıldı

'Pop müziğin kraliçesi' olarak anılan Madonna'nın biyografik filmi rafa kaldırıldı. Filmde Julia Garner'ın canlandıracağı Madonna'nın, dünya turnesine çıkması nedeniyle filmin askıya alındığı öğrenildi.
64 yaşındaki şarkıcı, filmi kendi yönetecekti.
Filmin iptal haberi, ünlü şarkıcının geçen hafta büyük bir dünya turnesine başlayacağını duyurmasının ardından geldi.
Daily Mail'in şarkıcıya yakın kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, Madonna, aslında filmini tamamen iptal etmedi, gelecekte yine projeyi hayata geçirmeyi planlıyor. Ancak şimdi sadece konserlerine odaklanmak istiyor.
Madonna, film projesini 2020'de duyurmuş, senaristler filmi yazmaya başlamıştı. Şarkıcı, Juno filminin Oscar ödüllü senaristi Diablo Cody ve Secretary filminin yazarı Erin Cressida Wilson ile anlaşmıştı.
Geçen yaz senaryo hakkında konuşan Madonna, "Çok uzun bir senaryom var ve onu kısaltmak benim için çok zor. Yavaş yavaş kısaltıyorum ama bu, sanki uzuvlarımı koparmak gibi" demişti.
Madonna'nın hayatını konu alan film haberi çıkar çıkmaz, filmde ünlü popçuyu kimin canlandıracağı merak konusu olmuş ve haziran ayında Julia Garner ismi açıklanmıştı.
Garner, en son Anna Delvey dizisinde oynamış ve beğeni toplamıştı.
Garner, Madonna filmi için adı geçen Florence Pugh, Emma Laird, Alexa Demie, Bebe Rexha ve Sky Ferreira gibi güçlü rakiplerini geride bırakmıştı.
Başrol adaylarının günde 11 saat kadar dans eğitimi de dahil olmak üzere bir çeşit 'Madonna kampı'na girdikleri, hem Madonna'nın koreografı hem de kendisi ile dersleri içeren zorlu bir süreçten geçtikleri biliniyor.
Eleme listesindeki oyuncular, okuma ve şarkı söyleme seçmelerine de katıldı.