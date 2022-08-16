Madonna'yı Madonna yapan sahne performansları (Madonna 64 yaşında)

Madonna, sadece sahne performanslarıyla değil kırmızı halıdaki kıyafet tercihleriyle de hafızalara kazındı. 2016 Met Gala'ya Givenchy tasarımı elbisesiyle katılan ünlü şarkıcı, tüm dikkatleri üzerine çekti. Göğüslerini ve kalçalarını sadece tül ve dantelle örten transparan kıyafeti Met Gala'nın unutulmazları arasına girdi.