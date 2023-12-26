Maestro filmi eleştiri yağmuruna tutuldu: Bana Oscar verin diye bağırıyor!

Ancak filmin kendisi o kadar başarılı bulunmadı. Film, "Bernstein'ın sanatsal başarılarını küçümsemesi" ve "söyleyecek hiçbir şeyi olmaması" ile tepki topladı.

Filmi "Oscar tuzağı" (Oscar-bait) olarak nitelendiren bazı izleyiciler, yönetmen ve başrol oyuncu Bradley Cooper'ın "Oscar özlemini" eleştirdi.