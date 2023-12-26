Maestro filmi eleştiri yağmuruna tutuldu: Bana Oscar verin diye bağırıyor!
Amerikalı bestekar Leonard Bernstein'in hayatını ve Felicia Montealegre ile evliliğini konu alan Maestro, yılın en çok merak edilen filmleri arasında yer alıyor. Oscar yarışının güçlü adaylarından biri olan film izleyiciyle buluştu. Filmin başrol oyuncularından Carey Mulligan övgü toplarken film eleştiri yağmuruna tutuldu.
Bu yıl 80'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali'nde prömiyeri yapılan Maestro filmi, 7 dakika boyunca ayakta alkışlanmıştı.
Oscar yarışının güçlü adaylarından biri olan film, Amerikalı bestekar Leonard Bernstein'in hayatını ve Felicia Montealegre ile evliliğini konu alıyor. Filmin başrollerinde ise Keskin Nişancı, Limitsiz ve Düzenbaz filmleriyle tanınan Bradley Cooper ile Carey Mulligan yer alıyor.