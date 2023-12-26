Maestro filmi eleştiri yağmuruna tutuldu: Bana Oscar verin diye bağırıyor!

Amerikalı bestekar Leonard Bernstein'in hayatını ve Felicia Montealegre ile evliliğini konu alan Maestro, yılın en çok merak edilen filmleri arasında yer alıyor. Oscar yarışının güçlü adaylarından biri olan film izleyiciyle buluştu. Filmin başrol oyuncularından Carey Mulligan övgü toplarken film eleştiri yağmuruna tutuldu.

Maestro filmi eleştiri yağmuruna tutuldu: Bana Oscar verin diye bağırıyor! - 1

Bu yıl 80'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali'nde prömiyeri yapılan Maestro filmi, 7 dakika boyunca ayakta alkışlanmıştı.

Oscar yarışının güçlü adaylarından biri olan film, Amerikalı bestekar Leonard Bernstein'in hayatını ve Felicia Montealegre ile evliliğini konu alıyor. Filmin başrollerinde ise Keskin Nişancı, Limitsiz ve Düzenbaz filmleriyle tanınan Bradley Cooper ile Carey Mulligan yer alıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Maestro filmi eleştiri yağmuruna tutuldu: Bana Oscar verin diye bağırıyor! - 2

OSCAR YARIŞININ GÜÇLÜ ADAYLARINDAN

Oscar yarışının güçlü adaylarından biri olan filmde Leonard Bernstein'i canlandıran Bradley Cooper'ın değişimi uzun süre gündem olmayı başardı. Film 20 Aralık'ta dijital platformda izleyiciyle buluştu.

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Maestro filmi eleştiri yağmuruna tutuldu: Bana Oscar verin diye bağırıyor! - 3

İLK ELEŞTİRİLER

Altın Küre Ödülleri'nde En İyi Film, En İyi Yönetmen, En iyi Erkek Oyuncu ve En İyi Kadın Oyuncu dallarında aday gösterilen filme ilk eleştiriler geldi.

Daily Mail'in haberine göre, sosyal medyada İngiliz oyuncu Carey Mulligan için "filmin yıldızı" denildi.

Maestro filmi eleştiri yağmuruna tutuldu: Bana Oscar verin diye bağırıyor! - 4

Ancak filmin kendisi o kadar başarılı bulunmadı. Film, "Bernstein'ın sanatsal başarılarını küçümsemesi" ve "söyleyecek hiçbir şeyi olmaması" ile tepki topladı.

Filmi "Oscar tuzağı" (Oscar-bait) olarak nitelendiren bazı izleyiciler, yönetmen ve başrol oyuncu Bradley Cooper'ın "Oscar özlemini" eleştirdi.

Maestro filmi eleştiri yağmuruna tutuldu: Bana Oscar verin diye bağırıyor! - 5

"OSCAR ALMAK İÇİN ÇOK ÇABALIYOR"

Sosyal medya kullanıcılarından biri "Maestro'nun sadece 10. dakikasını izledim ama bir filmin Oscar almak için çok uğraştığı hissine kapıldığınız oldu mu?" ifadelerini kullanırken bir başkası "Maestro tam bir Oscar filmi ancak Oscar adayı olmaya umutsuzca çalışan bir film" dedi.

Maestro filmi eleştiri yağmuruna tutuldu: Bana Oscar verin diye bağırıyor! - 6

"LÜTFEN BANA OSCAR VERİN DİYE BAĞIRIYOR" 

Bir başka izleyici ise "Carey Mulligan gerçek bir iş yapmak için çabalarken filmin diğer her bir yönü mümkün olan en iğrenç, samimiyetsiz, utanç verici şekilde 'LÜTFEN BANA OSCAR VERİN' diye bağırıyor" ifadelerini kullandı.

Maestro filmi eleştiri yağmuruna tutuldu: Bana Oscar verin diye bağırıyor! - 7

PROTEZ BURNU YÜZÜNDEN TEPKİ ÇEKTİ

Filmde Leonard Bernstein'ı canlandıran ABD'li aktör, rolüne bürünmek için bambaşka birine dönüştü. Filmin aynı zamanda yönetmenliğini de üstlenen Cooper'ın Yahudi orkestra şefi Leonard Bernstein'ı canlandırmak için protez burun takması eleştirilmişti.

Cooper'ın burnunun Yahudiler’in görünüşü üzerine basmakalıp fikirleri güçlendirdiği öne sürüldü ve oyuncu ırkçılık suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.  CBS Mornings'e konuşan Cooper konuyla ilgili sessizliğini bozdu

İlk başta protez kullanmak istemediğini belirten oyuncu "Belki de bunu yapmamıza gerek yoktur diye düşündüm ama her şey denge meselesi. Dudaklarım Lenny'ninkine hiç benzemiyor, çenem de öyle. Bu yüzden bunu yaptık ve [protez olmadan] doğru görünmüyordu" dedi.

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