Mahkeme Neşet Ertaş filmi kararını verdi

Neşet Ertaş’ın ailesi, yazar Prof. Dr. Erol Parlak’ın 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' kitabının, babalarının isteği dışında yazıldığını iddia etmiş, kitapla aynı ismi taşıyan filmin çekimlerinin durdurulması yönünde mahkemeye başvurmuştu.

İstanbul 2. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 2021/322 değişik iş sayılı kararı ile “… Muris Neşet Ertaş’ın hayatını konu alan Bir Garip Bülbül Neşet Ertaş ya da başka bir isimle sinema filmine konu edilmesine ve sinema filminde Neşet Ertaş ve Muharrem Ertaş’a ait talep edenlerin hak sahibi olduğu eser, icra ve bunları içeren yapımlar yönünden Dijital Sanatlar Yapımevi tarafından sinema filminde kullanılmak suretiyle (kitaptan uyarlama film de dahil olmak üzere) gerçekleşebilecek muhtemel tecavüzlerin önlenmesine, bu kapsamda filmin çekiminin kısmen çekilmiş ise tamamlanmasının kamuya sunulmasının, tanıtılmasının, çoğaltılmasının ve yayılmasının temsil ve gösteriminin, yayın ve dijital yollar ile umuma iletiminin tedbiren önlenmesine“ şeklinde karar verilmişti.