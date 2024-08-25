Malazgirt Savaşı'nın izleri ortaya çıktı: Bin yıllık ok uçları bulundu

Malazgirt Savaşı'nın geçtiği topraklarda yapılan kazı çalışmalarında savaşın izlerini ortaya çıkaracak keşif yapıldı. Kazılarında, Malazgirt Tarihi Müslüman Mezarlığı ve diğer tarihi bölgelerde savaş izlerine dair ok uçları, Bizans sikkeleri ve mezar kalıntıları bulundu.

Malazgirt Savaşı'nın izleri ortaya çıktı: Bin yıllık ok uçları bulundu - 1

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından Malazgirt Savaşı'nın geçtiği topraklarda yapılan kazı çalışmalarına dair bilgi verdi. Ersoy, Ahlat Müze Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen kazılarda, Malazgirt Tarihi Müslüman Mezarlığı'nda savaş izleri taşıyan çok sayıda ok ucu bulunduğunu belirtti. Ersoy, "Kazılarımızda elde edilen bu değerli bulgular, Malazgirt Savaşı’nın izlerini gün yüzüne çıkararak, köklü geçmişimize ışık tutuyor" dedi.

N-LIFE HABERLERİ

Malazgirt Savaşı'nın izleri ortaya çıktı: Bin yıllık ok uçları bulundu - 2

2020 yılında başlatılan ve 12 üniversiteden 40 akademisyenin katkıda bulunduğu proje, bölgenin tarihi önemini yeniden keşfetmeyi hedefliyor. 2024 yılı kazı çalışmalarında, Afşin Mezarlık Alanı, Malazgirt Tarihi Müslüman Mezarlığı ve Ağrı’nın Patnos ilçesine bağlı Günbeli Köyü gibi stratejik noktalarda önemli bulgulara ulaşıldı. Özellikle, Malazgirt Savaşı ile çağdaş olarak tarihlendirilen mezarlar ve çatışma izleri, tarihin karanlık sayfalarını aydınlatıyor.

Malazgirt Savaşı'nın izleri ortaya çıktı: Bin yıllık ok uçları bulundu - 3

AFŞİN MEZARLIĞI'NDA 11. YÜZYIL İZLERİ

Afşin Mezarlık Alanı’nda yapılan kazılarda, 11. yüzyıla tarihlendirilen ve Malazgirt Savaşı ile bağlantılı olduğu düşünülen mezarlar ortaya çıkarıldı. Açıklamada, "2024 yılı itibarıyla toplamda 51 mezar gün yüzüne çıkarıldı; bu mezarların bazıları anıtsal yapılar içinde yer alan 7 bireye ait kalıntıları barındırıyor" denildi.

Malazgirt Savaşı'nın izleri ortaya çıktı: Bin yıllık ok uçları bulundu - 4

ÇARPICI BULGULAR 

Malazgirt ilçe merkezindeki en eski Müslüman mezarlığı olarak bilinen alanda yapılan 2024 kazılarında, savaşın izlerini taşıyan önemli bulgular elde edildi. Açıklamada, "İslami ölü gömme geleneklerine uygun, taş işçiliğiyle dikkat çeken mezarlarda, Bizans sikkeleri, ok uçları ve metal objeler ele geçirildi. Bu buluntular, alanın Malazgirt Savaşı sırasında bir çatışma noktası olduğunu kanıtlar nitelikte" ifadelerine yer verildi.

GÜNBELİ KAZILARINDA SAVAŞ İZLERİ 

Ağrı’nın Patnos ilçesine bağlı Günbeli köyünde başlatılan kazı çalışmaları da Malazgirt Savaşı'nın izlerini ortaya koydu. 2023 yılında Ahlat Müze Müdürlüğü'ne teslim edilen IV. Romanos Diogenes baskı mührü ve altın sikkelerin ardından, 2024 kazılarında aynı imparatora ait ikinci bir baskı mühür, bronz sikkeler, ok uçları ve mızraklar bulundu. Bu bulgular, Günbeli köyünün savaş sırasında önemli bir çatışma alanı olduğunu gösteriyor.

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