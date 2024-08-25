Malazgirt Savaşı'nın izleri ortaya çıktı: Bin yıllık ok uçları bulundu

ÇARPICI BULGULAR

Malazgirt ilçe merkezindeki en eski Müslüman mezarlığı olarak bilinen alanda yapılan 2024 kazılarında, savaşın izlerini taşıyan önemli bulgular elde edildi. Açıklamada, "İslami ölü gömme geleneklerine uygun, taş işçiliğiyle dikkat çeken mezarlarda, Bizans sikkeleri, ok uçları ve metal objeler ele geçirildi. Bu buluntular, alanın Malazgirt Savaşı sırasında bir çatışma noktası olduğunu kanıtlar nitelikte" ifadelerine yer verildi.

GÜNBELİ KAZILARINDA SAVAŞ İZLERİ

Ağrı’nın Patnos ilçesine bağlı Günbeli köyünde başlatılan kazı çalışmaları da Malazgirt Savaşı'nın izlerini ortaya koydu. 2023 yılında Ahlat Müze Müdürlüğü'ne teslim edilen IV. Romanos Diogenes baskı mührü ve altın sikkelerin ardından, 2024 kazılarında aynı imparatora ait ikinci bir baskı mühür, bronz sikkeler, ok uçları ve mızraklar bulundu. Bu bulgular, Günbeli köyünün savaş sırasında önemli bir çatışma alanı olduğunu gösteriyor.