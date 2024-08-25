Malazgirt Savaşı'nın izleri ortaya çıktı: Bin yıllık ok uçları bulundu
Malazgirt Savaşı'nın geçtiği topraklarda yapılan kazı çalışmalarında savaşın izlerini ortaya çıkaracak keşif yapıldı. Kazılarında, Malazgirt Tarihi Müslüman Mezarlığı ve diğer tarihi bölgelerde savaş izlerine dair ok uçları, Bizans sikkeleri ve mezar kalıntıları bulundu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından Malazgirt Savaşı'nın geçtiği topraklarda yapılan kazı çalışmalarına dair bilgi verdi. Ersoy, Ahlat Müze Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen kazılarda, Malazgirt Tarihi Müslüman Mezarlığı'nda savaş izleri taşıyan çok sayıda ok ucu bulunduğunu belirtti. Ersoy, "Kazılarımızda elde edilen bu değerli bulgular, Malazgirt Savaşı’nın izlerini gün yüzüne çıkararak, köklü geçmişimize ışık tutuyor" dedi.