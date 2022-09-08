Manga grubunun solisti Ferman Akgül'den Hürkuş’a özel şarkı

Haberler | 08.09.2022 - 10:22 - Son Güncelleme : 08.09.2022 - 10:29
Manga grubunun solisti Ferman Akgül, 'Bir Kadın Çizeceksin' şarkısının sözlerini değiştirerek Avrupa Sivil Havacılık Otoritesi'nden tip sertifikası alan ilk Türk uçağı Hürkuş için özel bir şarkı yaptı.
'Rüzgarı Seveceksin' ismini taşıyan şarkıyı Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar bir video hazırlatarak paylaştı.
Samsun'da yapılan Teknofest sırasında Hürkuş'un görüntülerinden oluşan video ve şarkı büyük beğeni topladı.
Şarkı, ilk olarak Aslan Hürkuş Kayıp Elmas filminde kullanılmıştı.
Hürkuş'a özel yazılan Rüzgarı Seveceksin şarkısının sözleri şöyle:
Ne güzel hayal kurmak değil mi
Söyle ne olacaksın büyüyünce
Belki bir mucit olursun aslan gibi
Yardım edersin herkese
Belki de Hürkuş gibi bir uçak bulur
Dans edersin göklerde
Ne? Birileri olmaz mı diyor
Eee? Hani nerede mücadele
Bak seni engellemeye çalışıyorlar dostum
Zorla sınırları pes etme
Tamam umutsuzluğa düşebilirsin ama
Sakın içindekileri tüketme
Bir gün gelecek göstereceksin kendini
sevgini, neler istediğini
Çıkacaksın kabuğundan
Sayende kötülük yenilecek iyiliğe
Alemi gezeceksin
Uçtuğun yerlere güneş doğacak
Rüzgarı seveceksin
Hürkuş ve aslan
En yakın arkadaşın olacak
Birden duracaksın soracaksın kendine
Ya hiç mucize yoksa hayalin olmazsa
Sonra göreceksin dostların hep yanında
Devam edeceksin merak et hiç korkma!