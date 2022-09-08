Manga grubunun solisti Ferman Akgül'den Hürkuş’a özel şarkı

Hürkuş'a özel yazılan Rüzgarı Seveceksin şarkısının sözleri şöyle:

Ne güzel hayal kurmak değil mi

Söyle ne olacaksın büyüyünce

Belki bir mucit olursun aslan gibi

Yardım edersin herkese



Belki de Hürkuş gibi bir uçak bulur

Dans edersin göklerde

Ne? Birileri olmaz mı diyor

Eee? Hani nerede mücadele