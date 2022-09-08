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Manga grubunun solisti Ferman Akgül'den Hürkuş’a özel şarkı

Haberler | 08.09.2022 - 10:22 - Son Güncelleme : 08.09.2022 - 10:29

Manga grubunun solisti Ferman Akgül, Avrupa Sivil Havacılık Otoritesi'nden tip sertifikası alan ilk Türk uçağı Hürkuş için şarkı yazdı. Akgül, 'Bir Kadın Çizeceksin' şarkısının sözlerini değiştirerek 'Rüzgarı Seveceksin' ismiyle düzenledi. Teknofest sırasında çalınan şarkı, sosyal medyada da milyonlarca kişi tarafından dinlendi.

Manga grubunun solisti Ferman Akgül'den Hürkuş’a özel şarkı - 1

Manga grubunun solisti Ferman Akgül, 'Bir Kadın Çizeceksin' şarkısının sözlerini değiştirerek Avrupa Sivil Havacılık Otoritesi'nden tip sertifikası alan ilk Türk uçağı Hürkuş için özel bir şarkı yaptı.

Manga grubunun solisti Ferman Akgül'den Hürkuş’a özel şarkı - 2

'Rüzgarı Seveceksin' ismini taşıyan şarkıyı Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri bir video hazırlatarak paylaştı.

Samsun'da yapılan Teknofest sırasında Hürkuş'un görüntülerinden oluşan video ve şarkı büyük beğeni topladı.

Manga grubunun solisti Ferman Akgül'den Hürkuş’a özel şarkı - 3

Şarkı, ilk olarak Aslan Hürkuş Kayıp Elmas filminde kullanılmıştı.

Manga grubunun solisti Ferman Akgül'den Hürkuş’a özel şarkı - 4

Hürkuş'a özel yazılan Rüzgarı Seveceksin şarkısının sözleri şöyle:

Ne güzel hayal kurmak değil mi
Söyle ne olacaksın büyüyünce
Belki bir mucit olursun aslan gibi
Yardım edersin herkese

Belki de Hürkuş gibi bir uçak bulur
Dans edersin göklerde
Ne? Birileri olmaz mı diyor
Eee? Hani nerede mücadele

Manga grubunun solisti Ferman Akgül'den Hürkuş’a özel şarkı - 5

Bak seni engellemeye çalışıyorlar dostum
Zorla sınırları pes etme
Tamam umutsuzluğa düşebilirsin ama
Sakın içindekileri tüketme

Bir gün gelecek göstereceksin kendini
sevgini, neler istediğini
Çıkacaksın kabuğundan
Sayende kötülük yenilecek iyiliğe

Manga grubunun solisti Ferman Akgül'den Hürkuş’a özel şarkı - 6

Alemi gezeceksin
Uçtuğun yerlere güneş doğacak
Rüzgarı seveceksin
Hürkuş ve aslan
En yakın arkadaşın olacak

Birden duracaksın soracaksın kendine
Ya hiç mucize yoksa hayalin olmazsa
Sonra göreceksin dostların hep yanında
Devam edeceksin merak et hiç korkma!

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