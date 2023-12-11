Mardin'de kurtarma kazısında deniz canlıları figürlü mozaikler bulundu

O dönemde yönetici sınıfın kaldığı villanın kalıntılarının bulunduğunu belirten Tarkan, şöyle konuştu:

"Ancak alan sadece kırsal villadan ibaret değil. Güney yamacında farklı mimari kalıntıların olduğu alanlar var. Yaşam alanlarının yanında nekropol alanı da mevcut. 5. ve 7. yüzyıl dönemine tarihlenen bir alan. Burası bölgeye hakim bir tepede yönetici sınıfa ait bir aile tarafından kullanılmış kırsal bir villa. Kırsal villanın çevresinde hizmetkarlara ayrılmış, askerlerin kaldığı küçük odalar da yer alıyor."