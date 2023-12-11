Mardin'de kurtarma kazısında deniz canlıları figürlü mozaikler bulundu
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, kurtarma kazısı yapılan alanda Roma dönemine ait "villa kalıntısı"nda deniz canlıları figürlü mozaikler bulundu.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, kurtarma kazısı yapılan alanda Roma dönemine ait "villa kalıntısı"nda deniz canlıları figürlü mozaikler bulundu.
İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Uzunkaya Mahallesi kırsalında, halk arasında Kela Hanma (Hanım Kalesi) olarak bilinen alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine görevliler incelemelerde bulundu. İncelemelerde, alanın mimari dokusunun tahrip edildiği ve alanda çok sayıda kaçak kazı çukurunun olduğu belirlendi.