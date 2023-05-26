Margot Robbie "Barbie" olarak poz verdi

Temmuz ayında vizyona girecek Barbie filminde oyuncak bebek Barbie'yi canlandıran Margot Robbie, Vogue dergisine poz verdi.
Senaryo ve yönetmenlik dallarında üç kez Oscar'a aday gösterilen Greta Gerwig'in yönettiği ve senaryosunu Noah Baumbach ile birlikte kaleme aldığı "Barbie"nin başrol oyuncusu Robbie, pozlarıyla beğeni topladı.
Margot Robbie'nin Barbie'yi Ryan Gosling'in ise Ken'i canlandırdığı filmin tanıtımı için dergiye konuşan Robbie, aslında çocukken bir Barbie bebek hayranı olmadığını söyledi.
32 yaşındaki Avusralyalı yıldız, “Barbie'yi oynamak istediğimden, Barbie olmayı hayal ettiğimden dolayı bunu yapmadım. Kulağa aptalca gelecek ama projenin geliştirme aşamasında yıllar geçene kadar Barbie'yi oynamayı gerçekten düşünmemiştim" dedi.
Filmin yapımcısı da olan Margot Robbie, "dünya çapında Coca-Cola dışındaki hemen hemen her şeyden daha fazla tanınıyor" dediği Barbie'nin film potansiyelini gördü ve filmin çekilmesi için harekete geçti.
Daha önce film hakkında konuşan Robbie, "Senaryoyu okuduğumda 'Ah bu çok iyi!' dedim. Ancak bu senaryonun gün yüzü göremeyecek olması ne kadar da kötü demiştim çünkü bu filmi çekmemize asla izin vermezler. Ama verdiler" demişti.
Filmin yayınlanan görsellerinde ve fragmanlarında aşina olduğumuz oyuncak Barbie'nin dünyası tasvir ediliyor ancak Barbie'nin gerçek dünyaya seyahati hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.
Barbie ülkesinde yaşayan bir Barbie bebeğin, yeterince mükemmel olmadığı için oradan kovulup gerçek hayatta yaşadığı maceraları anlatan filmin asıl sürprizinin Barbie'nin gerçek dünyada yaşayacağı serüven olduğu düşünülüyor.
Filmin kadrosunda Robbie'nin yanı sıra Will Ferrell, Issa Rae, Simu Liu, Kate McKinnon, America Ferrera, Michael Cera ve Alexandra Shipp gibi isimler yer alıyor.
Barbie, 21 Temmuz 2023’te vizyona girecek.