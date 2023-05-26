Margot Robbie "Barbie" olarak poz verdi

Daha önce film hakkında konuşan Robbie, "Senaryoyu okuduğumda 'Ah bu çok iyi!' dedim. Ancak bu senaryonun gün yüzü göremeyecek olması ne kadar da kötü demiştim çünkü bu filmi çekmemize asla izin vermezler. Ama verdiler" demişti.