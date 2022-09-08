Margot Robbie ve Brad Pitt'li Babylon'dan ilk görseller

Haberler | 08.09.2022 - 08:36 - Son Güncelleme : 08.09.2022 - 08:38
Başrollerini Margot Robbie ve Brad Pitt'in üstlendiği Damien Chazelle filmi 'Babylon'a ilk bakış fırsatı.... 1920'li yılların Hollywood'unda geçen filmden ilk görseller Vanity Fair dergisinde paylaşıldı. Oscar ödüllü Chazelle'nin filmi izleyicileri, her şeyin yeni ve şov dünyasının vahşi olduğu çılgın bir döneme götürüyor.
Babylon'un ilk görselleri, filmin anlatacağı çılgınlık ve gösteriş dolu Hollywood çağını yansıtıyor.
Filmde Margot Robbie ve Brad Pitt'in yanı sıra Tobey Maguire, Katherine Waterston, Olivia Wilde, Samara Weaving, Spike Jonze, Jeff Garlin, Eric Roberts gibi isimler rol alıyor.
Whiplash, La La Land gibi çok beğenilen filmlere imza atan ve 2016 yılında La La Land ile En İyi Yönetmen Oscar'ını kazanan en genç isim olan Chazelle, Babylon filmi fikrini 15 yıldır geliştirdiğini aktardı.
Vanity Fair dergisine konuşan Chazelle, filmin çıkış noktasının "Los Angeles'ın ve Hollywood'un şimdi bildiğimiz hallerine gelmeden önceki ilk günlerinde geçen, büyük, epik ve çok karakterli bir film yapmak" olduğunu söyledi.
Hollywood'u odağına alacak olan film, sessiz film sektörünün replikli ve konuşmalı filmlere dönüşüm süreciyle ilgili bir hikaye anlatıyor. O dönemde sinemaya damgasını vuran kurgusal ve tarihi karakterlerin yıldızlaşması ve o yıldızların kaymaları sergilenecek.
Filmdeki çoğu karakter kurgusal ancak gerçek hayattaki yıldızlardan esinlenilmiş. Chazelle, Brad Pitt'in canlandırdığı sessiz dönem film yıldızı Jack Conrad karakterini, Clark Gable ve Douglas Fairbanks gibi; Margot Robbie'nin canlandırdığı Nellie LaRoy karakterini de Clara Bow ve Joan Crawford gibi yıldızlardan esinlenerek yazdığını belirtti.
Babylon Türkiye'de 20 Ocak 2023'te vizyona girecek.