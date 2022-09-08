Margot Robbie ve Brad Pitt'li Babylon'dan ilk görseller

Vanity Fair dergisine konuşan Chazelle, filmin çıkış noktasının "Los Angeles'ın ve Hollywood'un şimdi bildiğimiz hallerine gelmeden önceki ilk günlerinde geçen, büyük, epik ve çok karakterli bir film yapmak" olduğunu söyledi.

Hollywood'u odağına alacak olan film, sessiz film sektörünün replikli ve konuşmalı filmlere dönüşüm süreciyle ilgili bir hikaye anlatıyor. O dönemde sinemaya damgasını vuran kurgusal ve tarihi karakterlerin yıldızlaşması ve o yıldızların kaymaları sergilenecek.