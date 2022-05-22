Margot Robbie yeni Ocean's Eleven filminde rol alacak

Haberler - ntv.com.tr | 22.05.2022 - 11:18 - Son Güncelleme : 22.05.2022 - 11:37

Brad Pitt ve George Clooney gibi ünlü isimlerin başrolünde yer aldığı Ocean’s Eleven serisi yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Warner Bros.’un yapımcılığını üstleneceği filmin başrolünde Avusturalyalı oyuncu Margot Robbie oynayacak.

Margot Robbie yeni Ocean's Eleven filminde rol alacak - 1

2000’li yıllara damgasını vuran ünlü Ocean’s serisi yeniden beyaz perdeye taşınıyor.

Margot Robbie yeni Ocean's Eleven filminde rol alacak - 2

SERİNİN YENİ BAŞROLÜ OLDU

Suicide Squad, Ben Tonya ve Bir Zamanlar... ’ta gibi yapımlarda rol alan Avusturalyalı oyuncu , çekilecek olan yeni Ocean’s Eleven filminde başrolde yer alacak.

Margot Robbie yeni Ocean's Eleven filminde rol alacak - 3

YÖNETMENLE YENİDEN BİR ARAYA GELECEK

31 yaşındaki oyuncunun 2019 yılında rol aldığı Bombshell filminin yönetmenliğini yapan Jay Roach, yeni Ocean’s Eleven filminin yönetmen koltuğunda oturacak.

Margot Robbie yeni Ocean's Eleven filminde rol alacak - 4

60'LI YILLARDA GEÇECEK

Carrie Solomon’un senaristliğini yapacağı film hakkında çok fazla bilgi paylaşılmasa da hikayenin 1960’lı yıllarda Avrupa’da geçeceği konuşuluyor. Film çekimlerinin 2023 yılının bahar aylarında başlaması bekleniyor.

Margot Robbie yeni Ocean's Eleven filminde rol alacak - 5

3 FİLM ÇEKİLDİ

Steven Soderbergh’in yönetmenliğini yaptığı ünlü soygun filmini, Ocean’s Twelve (12) ve Ocean’s Thirteen (13) gibi devam filmleri takip etmişti

Margot Robbie yeni Ocean's Eleven filminde rol alacak - 6

YILDIZ KADRO

Ocean's serisi Julia Roberts, , George Clooney ve Matt Damon gibi isimlerin yer aldığı yıldız kadrosuyla soygun filmleri arasında bir kült haline geldi.

Margot Robbie yeni Ocean's Eleven filminde rol alacak - 7

KADINLAR BAŞROLDE

2018 yılında ise kadın oyuncuların hakim olduğu Ocean’s Eight (8) filmi gelmişti. Filmin başrolünde Sandra Bullock, Cate Blanchett ve Rihanna gibi isimler yer almıştı.

Margot Robbie yeni Ocean's Eleven filminde rol alacak - 8

BARBİE'Yİ CANLANDIRACAK

Oyuncunun ünlü Barbie bebeğini canlandırdığı filmden ilk kare yakın zamanda yayınlandı. Greta Gerwig’in yönetmenliğini üstlendiği Barbie adını taşıyan filmden ilk karede Robbie, Chevrolet Corvette marka pembe klasik otomobilde görülüyor.

Filmde, Barbie ülkesinde yaşayan bir Barbie bebek, yeterince mükemmel olmadığı için oradan kovulur ve gerçek hayatta maceralar yaşar. Filmin çekileceğini 2020’de duyuran Robbie, seyircilerine “filmin farklı olacağı” sözü vermişti.  

Margot Robbie yeni Ocean's Eleven filminde rol alacak - 9

KARAYİP KORSANLARI'NA KATILIYOR

Şu sıralar Amber Heard ile devam eden karalama davası nedeniyle kariyerinde zor günler yaşayan Johnny Depp'in Karayip Korsanları serisindeki kaderi belli olmuştu. Filmin yapımcısı Kaptan Sparrow karakterini canlandıran oyuncunun seriye devam etmesinin pek mümkün olmadığını belirtirken Margot Robbie’nin seriye katılabileceğinin sinyallerini vermişti.

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