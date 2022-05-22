Margot Robbie yeni Ocean's Eleven filminde rol alacak

Haberler - ntv.com.tr | 22.05.2022 - 11:18 - Son Güncelleme : 22.05.2022 - 11:37
2000’li yıllara damgasını vuran ünlü Ocean’s serisi yeniden beyaz perdeye taşınıyor.
Suicide Squad, Ben Tonya ve Bir Zamanlar... Hollywood’ta gibi yapımlarda rol alan Avusturalyalı oyuncu Margot Robbie, çekilecek olan yeni Ocean’s Eleven filminde başrolde yer alacak.
31 yaşındaki oyuncunun 2019 yılında rol aldığı Bombshell filminin yönetmenliğini yapan Jay Roach, yeni Ocean’s Eleven filminin yönetmen koltuğunda oturacak.
Carrie Solomon’un senaristliğini yapacağı film hakkında çok fazla bilgi paylaşılmasa da hikayenin 1960’lı yıllarda Avrupa’da geçeceği konuşuluyor. Film çekimlerinin 2023 yılının bahar aylarında başlaması bekleniyor.
Steven Soderbergh’in yönetmenliğini yaptığı ünlü soygun filmini, Ocean’s Twelve (12) ve Ocean’s Thirteen (13) gibi devam filmleri takip etmişti
Ocean's serisi Julia Roberts, Brad Pitt, George Clooney ve Matt Damon gibi isimlerin yer aldığı yıldız kadrosuyla soygun filmleri arasında bir kült haline geldi.
2018 yılında ise kadın oyuncuların hakim olduğu Ocean’s Eight (8) filmi gelmişti. Filmin başrolünde Sandra Bullock, Cate Blanchett ve Rihanna gibi isimler yer almıştı.
Oyuncunun ünlü Barbie bebeğini canlandırdığı filmden ilk kare yakın zamanda yayınlandı. Greta Gerwig’in yönetmenliğini üstlendiği Barbie adını taşıyan filmden ilk karede Robbie, Chevrolet Corvette marka pembe klasik otomobilde görülüyor.
Filmde, Barbie ülkesinde yaşayan bir Barbie bebek, yeterince mükemmel olmadığı için oradan kovulur ve gerçek hayatta maceralar yaşar. Filmin çekileceğini 2020’de duyuran Robbie, seyircilerine “filmin farklı olacağı” sözü vermişti.
Şu sıralar Amber Heard ile devam eden karalama davası nedeniyle kariyerinde zor günler yaşayan Johnny Depp'in Karayip Korsanları serisindeki kaderi belli olmuştu. Filmin yapımcısı Kaptan Sparrow karakterini canlandıran oyuncunun seriye devam etmesinin pek mümkün olmadığını belirtirken Margot Robbie’nin seriye katılabileceğinin sinyallerini vermişti.